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  4. Виталий Сачко – Готье Онклин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
25 августа 2026, 20:10 |
336
0

Виталий Сачко – Готье Онклин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации US Open 2026

25 августа 2026, 20:10 |
336
0
Виталий Сачко – Готье Онклин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко
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25 августа украинский теннисист Виталий Сачко начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинец сыграет против представителя Бельгии Готье Онклина (АТР 158). Поединок начнется вторым запуском на корте №8 после игры Баррейдж – Маристани Сулета Де Реалес. Ориентировочное время начала поединка – 20:10 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперников. Счет 1:0 в пользу Готье.

Победитель поединка во втором круге поборется либо с Алексом Болтом, либо с Пабло Ламасом Руисом.

📺 Видеотрансляция

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Виталий Сачко смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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