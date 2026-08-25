Виталий Сачко – Готье Онклин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 августа украинский теннисист Виталий Сачко начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинец сыграет против представителя Бельгии Готье Онклина (АТР 158). Поединок начнется вторым запуском на корте №8 после игры Баррейдж – Маристани Сулета Де Реалес. Ориентировочное время начала поединка – 20:10 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперников. Счет 1:0 в пользу Готье.

Победитель поединка во втором круге поборется либо с Алексом Болтом, либо с Пабло Ламасом Руисом.

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