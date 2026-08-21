Сара Бейлек – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
21 августа Сара Бейлек (Чехия, WTA 35) и Мэдисон Киз (США, WTA 24) проведут матч 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
Бейлек и Киз начнут очное противостояние вторым запуском на P&G Stadium Court после игры Се Шувэй / Остапенко – Кемпен / Панова. Ориентировочное время старта игры – 20:00 по Киеву.
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Ранее Сара и Мэдисон ни разу не пересекались.
Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Мартой Костюк, либо с Коко Гауфф.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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