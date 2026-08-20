Here we go. Стало известно, сыграет ли Карлос Алькарас на US Open 2026

23-летней испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) сыграет на Открытом чемпионате США 2026.

Карлитос в социальных сетях анонсировал свое возвращение, написав в Twitter: «Here we go! ».

Алькарас проведет первый турнир за 4 месяца. В последний раз он играл на грунтовом пятисотнике в Барселоне, где снялся с матча 1/8 финала против Томаша Махача.

Карлос получил травму правого запястья и теперь готов снова играть после успешного восстановления. За время отстуствия в Туре испанец пропустил два турнира Grand Slam – Ролан Гаррос и Уимблдон, где трофеи выиграли Александр Зверев и Янник Синнер соответственно.

Открытый чемпионат США 2026 пройдет на кортах Нью-Йорка с 30 августа по 13 сентября.