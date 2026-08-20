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  4. Here we go. Стало известно, сыграет ли Карлос Алькарас на US Open 2026
US Open
20 августа 2026, 21:29 |
226
0

Here we go. Стало известно, сыграет ли Карлос Алькарас на US Open 2026

Звездный испанский теннисист в социальных сетях анонсировал свое возвращение

20 августа 2026, 21:29 |
226
0
Here we go. Стало известно, сыграет ли Карлос Алькарас на US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
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23-летней испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) сыграет на Открытом чемпионате США 2026.

Карлитос в социальных сетях анонсировал свое возвращение, написав в Twitter: «Here we go! ».

Алькарас проведет первый турнир за 4 месяца. В последний раз он играл на грунтовом пятисотнике в Барселоне, где снялся с матча 1/8 финала против Томаша Махача.

Карлос получил травму правого запястья и теперь готов снова играть после успешного восстановления. За время отстуствия в Туре испанец пропустил два турнира Grand Slam – Ролан Гаррос и Уимблдон, где трофеи выиграли Александр Зверев и Янник Синнер соответственно.

Открытый чемпионат США 2026 пройдет на кортах Нью-Йорка с 30 августа по 13 сентября.

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Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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