Коко Гауфф – Мария Боузкова. Соперница Костюк. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите трансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) ожидает соперницу в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
Костюк сыграет с победительницей поединка Коко Гауфф (США, WTA 4) – Мария Боузкова (Чехия, WTA 27). Эта встреча начнется третьим запуском на P&G Stadium Court после игры Зверев – Пол. Ориентировочное время начала матча – 23:30 по Киеву.
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Ранее Гауфф и Боузкова играли друг с другом трижды. Счет 2:1 в пользу чешки.
Костюк в четвертом раунде тысячника в Цинциннати справилась с Миррой Андреевой.
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