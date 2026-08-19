Коко Гауфф – Мария Боузкова. Соперница Костюк. Смотреть онлайн. LIVE

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) ожидает соперницу в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Костюк сыграет с победительницей поединка Коко Гауфф (США, WTA 4) – Мария Боузкова (Чехия, WTA 27). Эта встреча начнется третьим запуском на P&G Stadium Court после игры Зверев – Пол. Ориентировочное время начала матча – 23:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ранее Гауфф и Боузкова играли друг с другом трижды. Счет 2:1 в пользу чешки.

Костюк в четвертом раунде тысячника в Цинциннати справилась с Миррой Андреевой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА