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  4. Коко Гауфф – Мария Боузкова. Соперница Костюк. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
19 августа 2026, 22:50 | Обновлено 19 августа 2026, 23:06
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0

Коко Гауфф – Мария Боузкова. Соперница Костюк. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите трансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

19 августа 2026, 22:50 | Обновлено 19 августа 2026, 23:06
430
0
Коко Гауфф – Мария Боузкова. Соперница Костюк. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) ожидает соперницу в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Костюк сыграет с победительницей поединка Коко Гауфф (США, WTA 4) – Мария Боузкова (Чехия, WTA 27). Эта встреча начнется третьим запуском на P&G Stadium Court после игры Зверев – Пол. Ориентировочное время начала матча – 23:30 по Киеву.

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Ранее Гауфф и Боузкова играли друг с другом трижды. Счет 2:1 в пользу чешки.

Костюк в четвертом раунде тысячника в Цинциннати справилась с Миррой Андреевой.

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Коко Гауфф смотреть онлайн WTA Цинциннати Мария Боузкова Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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