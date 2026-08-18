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WTA
18 августа 2026, 04:15 | Обновлено 18 августа 2026, 04:17
22
0

Носкова и Пегула выиграли матчи третьего раунда тысячника в Цинциннати

Линда одолела Клару Таусон, а Джессика справилась с Эммой Наварро

18 августа 2026, 04:15 | Обновлено 18 августа 2026, 04:17
22
0
Носкова и Пегула выиграли матчи третьего раунда тысячника в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
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В ночь на 18 августа проходят матчи третьего раунда хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) в нижней части сетки.

Чешка Линда Носкова (WTA 8) в двух сетах переиграла Клару Таусон (Дания, WTA 42) за 1 час и 39 минут, отыгравшись с 3:5 в первой партии (спасла один сетбол на приеме в 10-м гейме).

Действующая чемпионка Уимблдона выиграла девять из последних десяти матчей. Носкова впервые c 2023 года добралась до 1/8 финала тысячника в Цинциннати. Ее следующей соперницей будет победительница поединка Александра Эала – Аманда Анисимова.

Третья ракетка мира Джессика Пегула из США разобралась со своей соотечественницей Эммой Наварро (WTA 28), которая во втором круге прошла украинку Ангелину Калинину. Встреча завершилась за 1 час и 42 минуты.

Пегула одержала 42-ю победу на уровне Тура в 2026 году, обойдя Элину Свитолину по этому показателю (41). Далее Джессика встретится с Сораной Кырстей – румынка в третьем раунде одолела Анну Калинскую.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала

  • Линда Носкова (Чехия) [6] – Клара Таусон (Дания) [27] – 7:6 (7:3), 6:2
  • Эмма Наварро (США) [25] – Джессика Пегула (США) [3] – 5:7, 2:6

Видеообзор матча Линда Носкова – Клара Таусон

Видеообзор матча Эмма Наварро – Джессика Пегула

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Джессика Пегула Линда Носкова Эмма Наварро Клара Таусон WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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