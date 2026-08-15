Пять украинок сыграют во втором раунде Цинциннати. Известны соперницы
В 1/32 финала тысячника в США выступят Свитолина, Костюк, Калинина, Снигур, Олейникова
Четыре украинские теннисистки сыграют во втором раунде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
В 1/32 финала тысячника Украину представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Александра Олейникова.
Свитолина и Костюк пропустили первый раунд благодаря посеву – восьмой и десятый соответственно.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Элина во втором раунде встретится с Терезой Валентовой, а Марта поборется с Софией Кенин.
Калинина на старте соревнований с камбеком переиграла Дарью Видманову. Далее у Ангелины будет встреча с Эммой Наварро, которая посеяна под 25-м номером.
Снигур в 1/64 финала выиграла украинское дерби у Юлии Стародубцевой. Следующая соперница Дарьи – 20-я сеяная Мэдисон Киз.
Олейникова в первом круге справилась с Эльвиной Калиевой. В 1/32 финала Александра поборется против пятой сеяной Мирры Андреевой.
Помимо Стародубцевой, из украинок Цинциннати покинула Даяна Ястремская, которая потерпела разгромное поражение от Татьяны Марии.
Свитолина, Костюк, Снигур и Олейникова находятся в верхней части сетки. Они проведут свои поединки второго раунда вечером 16 августа и в ночь на 17 число.
Калинина находится в нижней части. Встреча Ангелины с Наварро пройдет 15 августа и начнется не ранее 21:00 по Киеву.
Соперницы украинок в R2 WTA 1000 в Цинциннати:
- Элина Свитолина [8] – Тереза Валентова
- Марта Костюк [10] – София Кенин [WC]
- Ангелина Калинина – Эмма Наварро [25]
- Дарья Снигур – Мэдисон Киз [20]
- Александра Олейникова – Мирра Андреева [5]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дончане отдают предпочтение арене «Челси» – легендарному «Стэмфорд Бридж»
Итальянский «Ювентус» планировал арендовать голкипера сборной Украины на один год