Пять украинок сыграют во втором раунде Цинциннати. Известны соперницы

Четыре украинские теннисистки сыграют во втором раунде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В 1/32 финала тысячника Украину представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Александра Олейникова.

Свитолина и Костюк пропустили первый раунд благодаря посеву – восьмой и десятый соответственно.

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Элина во втором раунде встретится с Терезой Валентовой, а Марта поборется с Софией Кенин.

Калинина на старте соревнований с камбеком переиграла Дарью Видманову. Далее у Ангелины будет встреча с Эммой Наварро, которая посеяна под 25-м номером.

Снигур в 1/64 финала выиграла украинское дерби у Юлии Стародубцевой. Следующая соперница Дарьи – 20-я сеяная Мэдисон Киз.

Олейникова в первом круге справилась с Эльвиной Калиевой. В 1/32 финала Александра поборется против пятой сеяной Мирры Андреевой.

Помимо Стародубцевой, из украинок Цинциннати покинула Даяна Ястремская, которая потерпела разгромное поражение от Татьяны Марии.

Свитолина, Костюк, Снигур и Олейникова находятся в верхней части сетки. Они проведут свои поединки второго раунда вечером 16 августа и в ночь на 17 число.

Калинина находится в нижней части. Встреча Ангелины с Наварро пройдет 15 августа и начнется не ранее 21:00 по Киеву.

Соперницы украинок в R2 WTA 1000 в Цинциннати: