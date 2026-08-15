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WTA
15 августа 2026, 06:15 |
3776
0

Пять украинок сыграют во втором раунде Цинциннати. Известны соперницы

В 1/32 финала тысячника в США выступят Свитолина, Костюк, Калинина, Снигур, Олейникова

15 августа 2026, 06:15 |
3776
0
Пять украинок сыграют во втором раунде Цинциннати. Известны соперницы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Четыре украинские теннисистки сыграют во втором раунде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В 1/32 финала тысячника Украину представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Александра Олейникова.

Свитолина и Костюк пропустили первый раунд благодаря посеву – восьмой и десятый соответственно.

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Элина во втором раунде встретится с Терезой Валентовой, а Марта поборется с Софией Кенин.

Калинина на старте соревнований с камбеком переиграла Дарью Видманову. Далее у Ангелины будет встреча с Эммой Наварро, которая посеяна под 25-м номером.

Снигур в 1/64 финала выиграла украинское дерби у Юлии Стародубцевой. Следующая соперница Дарьи – 20-я сеяная Мэдисон Киз.

Олейникова в первом круге справилась с Эльвиной Калиевой. В 1/32 финала Александра поборется против пятой сеяной Мирры Андреевой.

Помимо Стародубцевой, из украинок Цинциннати покинула Даяна Ястремская, которая потерпела разгромное поражение от Татьяны Марии.

Свитолина, Костюк, Снигур и Олейникова находятся в верхней части сетки. Они проведут свои поединки второго раунда вечером 16 августа и в ночь на 17 число.

Калинина находится в нижней части. Встреча Ангелины с Наварро пройдет 15 августа и начнется не ранее 21:00 по Киеву.

Соперницы украинок в R2 WTA 1000 в Цинциннати:

  • Элина Свитолина [8] – Тереза Валентова
  • Марта Костюк [10] – София Кенин [WC]
  • Ангелина Калинина – Эмма Наварро [25]
  • Дарья Снигур – Мэдисон Киз [20]
  • Александра Олейникова – Мирра Андреева [5]

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WTA Цинциннати Элина Свитолина Марта Костюк Ангелина Калинина Дарья Снигур Александра Олейникова Юлия Стародубцева Даяна Ястремская София Кенин Мэдисон Киз Эмма Наварро Мирра Андреева Тереза Валентова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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