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  4. Александра Олейникова – Эльвина Калиева. Победа в Цинциннати. Видеообзор
WTA
15 августа 2026, 05:59 |
1132
0

Александра Олейникова – Эльвина Калиева. Победа в Цинциннати. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

15 августа 2026, 05:59 |
1132
0
Александра Олейникова – Эльвина Калиева. Победа в Цинциннати. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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14 августа украинка Александра Олейникова переиграла Эльвину Калиеву в матче 1/64 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Олейникова одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 за 1 час и 24 минуты.

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Во втором круге Александра сыграет против пятой сеяной Мирры Андреевой.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Эльвина Калиева (США) [WC] – Александра Олейникова (Украина) – 4:6, 1:6

Видеообзор матча

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Александра Олейникова Эльвина Калиева теннисные видеообзоры WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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