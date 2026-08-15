Александра Олейникова – Эльвина Калиева. Победа в Цинциннати. Видеообзор

14 августа украинка Александра Олейникова переиграла Эльвину Калиеву в матче 1/64 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Олейникова одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 за 1 час и 24 минуты.

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Во втором круге Александра сыграет против пятой сеяной Мирры Андреевой.

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WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Эльвина Калиева (США) [WC] – Александра Олейникова (Украина) – 4:6, 1:6

Видеообзор матча