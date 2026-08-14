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  4. Александра Олейникова – Эльвина Калиева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 августа 2026, 20:27 |
627
0

Александра Олейникова – Эльвина Калиева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

14 августа 2026, 20:27 |
627
0
Александра Олейникова – Эльвина Калиева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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14 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка сыграет против Эльвины Калиевой (США, WTA 120). Поединок начнется ориентировочно в 21:45 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Эльвины.

Победительница поединка во втором круге поборется с пятой сеяной Миррой Андреевой.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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