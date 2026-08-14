Александра Олейникова – Эльвина Калиева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка сыграет против Эльвины Калиевой (США, WTA 120). Поединок начнется ориентировочно в 21:45 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Эльвины.

Победительница поединка во втором круге поборется с пятой сеяной Миррой Андреевой.

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