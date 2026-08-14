WTA14 августа 2026, 20:27 |
627
0
Александра Олейникова – Эльвина Калиева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
14 августа 2026, 20:27 |
627
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
14 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
В первом раунде украинка сыграет против Эльвины Калиевой (США, WTA 120). Поединок начнется ориентировочно в 21:45 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Эльвины.
Победительница поединка во втором круге поборется с пятой сеяной Миррой Андреевой.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 августа 2026, 21:02 563
Киевляне завершили выступления в еврокубках
Бокс | 14 августа 2026, 01:15 28
Владимир может провести бой против Кабайела
Футбол | 14.08.2026, 07:32
Теннис | 14.08.2026, 04:53
Футбол | 14.08.2026, 17:35
Комментарии 0
Популярные новости
13.08.2026, 09:02 2
14.08.2026, 02:32 3
13.08.2026, 07:47 20
Бокс
14.08.2026, 05:08 5
13.08.2026, 00:08 5
13.08.2026, 05:35 16
13.08.2026, 11:22 20