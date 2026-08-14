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WTA
14 августа 2026, 18:10 | Обновлено 14 августа 2026, 19:35
840
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Дарья Снигур – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

14 августа 2026, 18:10 | Обновлено 14 августа 2026, 19:35
840
2 Comments
Дарья Снигур – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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14 августа украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 45) и Юлия Стародубцева (WTA 78) проводят матч 1/64 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Украинское дерби стартовало в 18:10 по Киеву на корте под номером шесть.

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Это вторая личная встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Дарьи.

Победительница поединка во втором круге поборется с 20-й сеяной Мэдисон Киз.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Дар'я грала краще й виграла!Успіху у наступному матчі!Юлі успіху на турнірі у Мексиці!
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Лузстрік продовжується, карма вона така.
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