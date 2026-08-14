Дарья Снигур – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 августа украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 45) и Юлия Стародубцева (WTA 78) проводят матч 1/64 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Украинское дерби стартовало в 18:10 по Киеву на корте под номером шесть.

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Это вторая личная встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Дарьи.

Победительница поединка во втором круге поборется с 20-й сеяной Мэдисон Киз.

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