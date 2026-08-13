Даяна Ястремская – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
13 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 87) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Германии Татьяны Марии (WTA 80). Встреча начнется не ранее 21:30 по Киеву.
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Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Татьяны.
Победительница поединка во втором круге поборется с 14-й сеяной Дианой Шнайдер.
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