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WTA
13 августа 2026, 22:35 | Обновлено 14 августа 2026, 00:00
2189
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Даяна Ястремская – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

13 августа 2026, 22:35 | Обновлено 14 августа 2026, 00:00
2189
8 Comments
Даяна Ястремская – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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13 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 87) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Германии Татьяны Марии (WTA 80). Встреча начнется не ранее 21:30 по Киеву.

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Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Татьяны.

Победительница поединка во втором круге поборется с 14-й сеяной Дианой Шнайдер.

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Даяна Ястремская Татьяна Мария WTA Цинциннати смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Сповзла на 101 місце і тепер буде по кваліфікаціях тинятися і це дуже добре - на очі менше буде попадати . Найгірша серед усіх наших . Догралася Моршинська.
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+6
Ні, дивитися гру Ястремської, себе не поважати
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+6
Як кажуть книжки в сумци а иийи Казбек на думци !!!
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+3
Це те саме, як Мацевко на євробаченні 
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+1
Будет 3:0?
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+1
Їжак і кактус.
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0
Началось в калхозе утро
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0
Цікаво подивитися на цю гру. Той ще цирк може бути., можливо з особливостей гри Т.М. у Даяни не буде аутів (а буде сууільна сітка)  
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0
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