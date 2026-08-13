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  4. Ангелина Калинина – Дарья Видманова. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати
WTA
13 августа 2026, 17:01 |
1717
17

Ангелина Калинина – Дарья Видманова. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати

Поединок 1/64 финала состоится 13 августа и начнется в 18:00 по Киеву

13 августа 2026, 17:01 |
1717
17 Comments
Ангелина Калинина – Дарья Видманова. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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13 августа свою встречу первого круга на турнире в Цинциннати проведут Ангелина Калинина (WTA 54) и Дарья Видманова (WTA 92).

Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

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Ангелина Калинина

Украинская спортсменка в этом сезоне провела целых 55 матчей, выиграв 38 из них, статистика игрока высокого уровня, если бы не тот факт, что многие встречи удалось выиграть на челленджерах, в том числе, Калинина выиграла два таких турнира.

Теннисистка не может похвастаться хорошей статистикой на харде, всего 4 победы при пяти поражениях, с начала года. В Торонто украинка сразу вылетела, уступив венгерке Бондар в двух сетах.

И все-таки Калинину надо похвалить, ведь в рейтинге она существенно поднялась, а именно на 73 позиции с начала сезона.

Дарья Видманова

Чешская спортсменка не сильно известна широкому кругу фанатов, хотя ей 23 года, многие в этом возрасте уже показывали теннис топ-уровня. Видманова громко заявила о себе на недавнем турнире в Мемфисе, где смогла добраться до финала, а там уступила «нейтралке» Лютовой – 6:1, 1:6, 3:6.

Последний успех позволил подняться в первую сотню мирового рейтинга, а в целом спортсменка уже на 58 позиций выше, по сравнению с началом сезона. Чешка в этом году выиграла один челленджер, посмотрим, сможет она развить свой успех Мемфиса.

Прогноз

В таком матче букмекеры не видят фаворита, хотя украинка и опытнее, чешка почувствовала уверенность, после турнира в Мемфисе. Ранее спортсменки никогда между собой не играли. Здесь действительно стоит ждать интересного матча, если Калинина покажет свой теннис, она должна пройти дальше. Важен и фактор адаптации, ведь играют спортсменки с Европы, им непривычен такой часовой пояс. Поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,69.

Прогноз Sport.ua
Ангелина Калинина
13.08.2026 -
18:00
Дарья Видманова
Тотал больше 20.5 1.69 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Ангелина Калинина Дарья Видманова WTA Цинциннати прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Пан прогнозист,вже 4-1, де платформа для коментів?
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Может пройдет?
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Зараз футбол почнеться, куди бігти
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0
Вже дали платформу для коментіа 
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Жах, нічого не змініються.
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4:5, схоже, сет програно
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0
Сьогодні Завацька з 3-5 у 3 сеті виграла 7-5.
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У Гелі центр ваги не в тому місці.
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Догралася 4-5.
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4-4
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Вже 4:3
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Таке враження, на тренажерах Геля зовсім не займається.
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