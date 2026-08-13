Ангелина Калинина – Дарья Видманова. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати

13 августа свою встречу первого круга на турнире в Цинциннати проведут Ангелина Калинина (WTA 54) и Дарья Видманова (WTA 92).

Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

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Ангелина Калинина

Украинская спортсменка в этом сезоне провела целых 55 матчей, выиграв 38 из них, статистика игрока высокого уровня, если бы не тот факт, что многие встречи удалось выиграть на челленджерах, в том числе, Калинина выиграла два таких турнира.

Теннисистка не может похвастаться хорошей статистикой на харде, всего 4 победы при пяти поражениях, с начала года. В Торонто украинка сразу вылетела, уступив венгерке Бондар в двух сетах.

И все-таки Калинину надо похвалить, ведь в рейтинге она существенно поднялась, а именно на 73 позиции с начала сезона.

Дарья Видманова

Чешская спортсменка не сильно известна широкому кругу фанатов, хотя ей 23 года, многие в этом возрасте уже показывали теннис топ-уровня. Видманова громко заявила о себе на недавнем турнире в Мемфисе, где смогла добраться до финала, а там уступила «нейтралке» Лютовой – 6:1, 1:6, 3:6.

Последний успех позволил подняться в первую сотню мирового рейтинга, а в целом спортсменка уже на 58 позиций выше, по сравнению с началом сезона. Чешка в этом году выиграла один челленджер, посмотрим, сможет она развить свой успех Мемфиса.

Прогноз

В таком матче букмекеры не видят фаворита, хотя украинка и опытнее, чешка почувствовала уверенность, после турнира в Мемфисе. Ранее спортсменки никогда между собой не играли. Здесь действительно стоит ждать интересного матча, если Калинина покажет свой теннис, она должна пройти дальше. Важен и фактор адаптации, ведь играют спортсменки с Европы, им непривычен такой часовой пояс. Поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,69.