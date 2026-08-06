Реалу и Барселоне нужен лучший игрок ЧМ-2026. Слово за Родри
Манчестер Сити получил одинаковые предложения
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Реал и Барселоны вышли на Манчестер Сити с примерно одинаковыми предложениями за трансфер хавбека сборной Испании Родри.
Клубу АПЛ все равно, кому продавать игрока, поэтому последнее слово остается за лучшим футболистом ЧМ-2026.
Родри, чей контракт завершается через год, последние недели вел переговоры с Реалом, однако Барселона включилась в диалог и презентовала свои аргументы.
30-летний полузащитник пока не принял решение.
Манчестер Сити ранее дал понять, что не будет стоять на пути желанию Родри вернуться в Испанию, учитывая заслуги игрока перед клубом.
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