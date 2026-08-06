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Англия
06 августа 2026, 12:16 | Обновлено 06 августа 2026, 12:18
217
0

Реалу и Барселоне нужен лучший игрок ЧМ-2026. Слово за Родри

Манчестер Сити получил одинаковые предложения

06 августа 2026, 12:16 | Обновлено 06 августа 2026, 12:18
217
0
Реалу и Барселоне нужен лучший игрок ЧМ-2026. Слово за Родри
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри
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По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Реал и Барселоны вышли на Манчестер Сити с примерно одинаковыми предложениями за трансфер хавбека сборной Испании Родри.

Клубу АПЛ все равно, кому продавать игрока, поэтому последнее слово остается за лучшим футболистом ЧМ-2026.

Родри, чей контракт завершается через год, последние недели вел переговоры с Реалом, однако Барселона включилась в диалог и презентовала свои аргументы.

30-летний полузащитник пока не принял решение.

Манчестер Сити ранее дал понять, что не будет стоять на пути желанию Родри вернуться в Испанию, учитывая заслуги игрока перед клубом.

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Родри Манчестер Сити Реал Мадрид Барселона трансферы
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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