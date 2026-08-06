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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира с Францией продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
06 августа 2026, 11:47 |
629
0

ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира с Францией продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Набиль Фекир нашел новую команду

06 августа 2026, 11:47 |
629
0
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира с Францией продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Абха
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Саудовская «Абха» официально объявила о подписании французского полузащитника Набиля Фекира.

По данным СМИ, 33-летний футболист заключил соглашение с новичком саудовской Про-лиги на 2 года. Фекир присоединился к «Абхе» на правах свободного агента после окончания контракта с «Аль-Джазирой» из ОАЭ.

В прошлом сезоне Фекир провел 25 матчей за «Аль-Джазиру», в которых забил 10 голов и отдал 4 ассиста. До этого он выступал в Европе за «Бетис» и «Лион».

В составе сборной Франции Фекир сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. В 2018 году Набиль вместе с национальной командой стал чемпионом мира.

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Набиль Фекир Абха чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Аль-Джазира
Иван Чирко Источник
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