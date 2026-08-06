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Лига конференций
06 августа 2026, 11:47 | Обновлено 06 августа 2026, 11:53
53
0

Экс-нападающий Карабаха рассказал, почему у Динамо шансы хуже

Арон Зарбаилов сделал прогноз на матч Лиги конференций

06 августа 2026, 11:47 | Обновлено 06 августа 2026, 11:53
53
0
Экс-нападающий Карабаха рассказал, почему у Динамо шансы хуже
ФК Динамо
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В преддверии очередного матча киевского «Динамо» в нынешнем еврокубковом сезоне, в котором его соперником в Лиге конференций станет «Карабах», корреспондент Sport.ua взял интервью у известного азербайджанского бомбардира 80-90-х годов, бывшего форварда бакинского «Нефтчи», «Кяпаза» и того же «Карабаха» Арона Зарбаилова.

– Еще лет 5-10, а то и 20 назад никто и подумать не мог, что «Карабах» может сыграть с динамовцами Киева, встретившись с ними в европейском кубковом турнире, – сказал Зарбаилов. – «Динамо» – одна из сильнейших команд бывших советских республик. Еще в далеком 1991 году я выступал в составе «Карабаха» в Западной зоне Второй лиги чемпионата СССР. Мы тогда играли с такими командами, как «Карпаты» (Львов), «Заря» (Луганск) – обладателем Кубка СССР 1969 и чемпионом СССР 1972 соответственно. Нашими соперниками были и другие известные украинские клубы – одесский СКА, тернопольская и винницкая «Нивы», запорожское «Торпедо», полтавская «Ворскла». И вот теперь, через 35 лет, дошла очередь у «Карабаха» и до флагмана украинского футбола – «Динамо». Хотелось бы пожелать удачи в дуэли обеим командам.

– Как отреагировали, когда узнали, что соперником «Карабаха» в третьем раунде Лиги конференций УЕФА будет киевское «Динамо»?

– Обе команды будут на лидерских позициях в своих национальных чемпионатах. А вот для европейских кубковых турниров «Динамо» и «Карабах» достойны встречаться на более высоком уровне, чем Лига конференций. Но попав в этот розыгрыш, я думаю, что это последний шанс спасти собственное реноме перед своими болельщиками и своей страной. Думаю, что оба матча между «Динамо» и «Карабахом» будут очень интересными, а шансы каждого из соперников равны – 50 на 50. И как бы это кому-то ни казалось странным, на данном этапе «Карабах» более опытный, чем украинская команда. Ведь насколько мне известно, сейчас в «Динамо» выступает немало собственных молодых воспитанников.

– Как оцениваете нынешнюю готовность «Карабаха» к текущему евросезону?

– Во втором раунде Лиги Европы команда проиграла в серии послематчевых пенальти болгарскому ЦСКА (София). «Карабаху» просто не повезло. На мой взгляд, эта команда сейчас готова на 60-70 процентов. Но с каждым днем ​​она становится сыграннее, и к игре с киевлянами ее готовность будет на 75-80 процентов. Летом у «Карабаха» произошли кадровые изменения, однако пришедшие вместо выбывших футболисты нисколько не слабее. Поэтому я верю в успех главного тренера Гурбана Гурбанова и его опыт в еврокубковых розыгрышах. Ведь за многие годы, сколько он во главе команды, она играла в групповом раунде как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы.

– У каждого из соперников есть свои плюсы. Какие из них вы бы отметили в первую очередь?

– В последние годы «Карабах» успешнее соперника играет в европейских кубках. На мой взгляд, у агдамцев и опыта побольше, и фактор второго матча, который пройдет в Азербайджане, тоже дает преимущество. Ведь дома, как говорится, и родные стены помогают. Что касается «Динамо», то их плюс – это наличие большого количества молодых футболистов, давно играющих вместе и хорошо знающих возможности друг друга еще со времен выступлений за юношескую и молодежную сборную Украины. Но есть у киевлян и минус: они не имеют возможности играть дома, проводя еврокубковые игры на нейтральных полях.

– Каким вам видится характер игры в первом матче?

– Думаю, игра не будет открытой. Соперники будут играть осторожно, несколько опасаясь и одновременно уважая друг друга. Обе команды с именем и своей историей. Киевское «Динамо» в прошлом всегда считалось фаворитом советского и постсоветского футбола. «Карабах» же на протяжении последних 8-12 лет находится на виду, ежегодно уверенно преодолевая не один барьер в еврокубковых турнирах.

– Рискнете сделать прогноз?

– Называть счет – это дело неблагодарное. Надо угадывать. И все же мне кажется, что результатом первого матча будет ничья 1:1.

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Лига конференций Динамо - Карабах Динамо Киев Карабах инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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