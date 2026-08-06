ВИДЕО. Месси оформил дубль. Первые голы Лионеля после ЧМ-2026

Интер Майами сыграл матч группового этапа Кубка лиг против мексиканской команды Атлетико Сан-Луис.

Аргентинский форвард Лионель Месси вышел в стартовом составе и оформил дубль, а Интер победил со счетом 4:2. Это первые голы игрока после ЧМ-2026.

В стартовом составе вышли партнер Месси по сборной Родриго де Пауль, а также новичок команды Каземиро.

Кубок лиг. Групповой этап

Интер Майами – Атлетико Сан-Луис 4:2

Голы: Месси, 11, 44, Сеговиа, 26, Микаэл, 45 – Родригес, 4, Льоренте, 51