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Major League Soccer
06 августа 2026, 11:59 | Обновлено 06 августа 2026, 12:40
694
0

ВИДЕО. Месси оформил дубль. Первые голы Лионеля после ЧМ-2026

Аргентинец вышел в старте

06 августа 2026, 11:59 | Обновлено 06 августа 2026, 12:40
694
0
ВИДЕО. Месси оформил дубль. Первые голы Лионеля после ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Интер Майами сыграл матч группового этапа Кубка лиг против мексиканской команды Атлетико Сан-Луис.

Аргентинский форвард Лионель Месси вышел в стартовом составе и оформил дубль, а Интер победил со счетом 4:2. Это первые голы игрока после ЧМ-2026.

В стартовом составе вышли партнер Месси по сборной Родриго де Пауль, а также новичок команды Каземиро.

Кубок лиг. Групповой этап

Интер Майами – Атлетико Сан-Луис 4:2
Голы: Месси, 11, 44, Сеговиа, 26, Микаэл, 45 – Родригес, 4, Льоренте, 51

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Лионель Месси Интер Майами
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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