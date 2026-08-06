Major League Soccer06 августа 2026, 11:59 | Обновлено 06 августа 2026, 12:40
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ВИДЕО. Месси оформил дубль. Первые голы Лионеля после ЧМ-2026
Аргентинец вышел в старте
06 августа 2026, 11:59 | Обновлено 06 августа 2026, 12:40
694
0
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Интер Майами – Атлетико Сан-Луис 4:2
Интер Майами сыграл матч группового этапа Кубка лиг против мексиканской команды Атлетико Сан-Луис.
Аргентинский форвард Лионель Месси вышел в стартовом составе и оформил дубль, а Интер победил со счетом 4:2. Это первые голы игрока после ЧМ-2026.
В стартовом составе вышли партнер Месси по сборной Родриго де Пауль, а также новичок команды Каземиро.
Кубок лиг. Групповой этап
Интер Майами – Атлетико Сан-Луис 4:2
Голы: Месси, 11, 44, Сеговиа, 26, Микаэл, 45 – Родригес, 4, Льоренте, 51
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