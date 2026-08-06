ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера возглавил азиатский топ-клуб
Марино Пушич трудоустроился в «Аль-Ахли»
Саудовский «Аль-Ахли» официально объявил о назначении главным тренером команды Марино Пушича.
54-летний специалист с хорватско-нидерландским гражданством подписал контракт сроком на 2 года.
Пушич приходит в «Аль-Ахли» с большим опытом работы в европейском и ближневосточном футболе. В Нидерландах он работал в «Твенте», АЗ Алкмар и «Фейеноорде». Во время работы в «Твенте» он помог команде одержать победу в Первом дивизионе (Эрсте Дивизи) сезона 2018/19 и вернуться в Эредивизи. В «Фейеноорде», где он входил в тренерский штаб Арне Слота, команда выиграла чемпионат Нидерландов в сезоне 2022/23, а также дошла до финала Лиги конференций в сезоне 2021/22.
Как главный тренер «Шахтера» Пушич привел команду к победе в чемпионате Украины сезона 2023/24 и дважды выиграл Кубок Украины в сезонах 2023/24 и 2024/25. Также он руководил «горняками» в Лиге чемпионов и плей-офф Лиги Европы.
Последним местом работы Пушича была «Аль-Джазира» из чемпионата ОАЭ. Под его руководством команда квалифицировалась в Лигу чемпионов Азии и впервые за несколько лет вышла в финал Кубка лиги.
На посту главного тренера «Аль-Ахли» Пушич сменил Маттиаса Яйссле, который возглавил «Ньюкасл».
يسرّ النادي الأهلي الإعلان عن تعيين مارينو بوسيتش مدربًا للفريق الأول لكرة القدم— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 5, 2026
مارينو بوسيتش، مرحبًا بك في #الأهلي💚 pic.twitter.com/6Fa5o8MrLT
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