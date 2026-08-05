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Англия
05 августа 2026, 21:59 | Обновлено 05 августа 2026, 22:00
854
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл получил нового тренера, он приехал из Саудовской Аравии

Маттиас Яйссле – наставник «Ньюкасла»

05 августа 2026, 21:59 | Обновлено 05 августа 2026, 22:00
854
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл получил нового тренера, он приехал из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиас Яйссле
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«Ньюкасл» официально подтвердил назначение Маттиаса Яйссле новым главным тренером после успешной работы в «Аль-Ахли». Немецкий тренер уже присоединился к команде в Испании и выразил огромный энтузиазм по поводу долгосрочного видения клуба, несмотря на то, что он возглавил команду всего за две недели до начала сезона и столкнулся с уходом нескольких важных игроков.

Несмотря на давление, связанное с началом нового сезона всего через две недели, и уходом Энтони Гордона, Сандро Тонали и Бруно Гимараэша, Яйссле уверен в себе.

«Я невероятно рад будущему. Я полностью и безоговорочно верю в этот проект, амбиции и направление, в котором движется клуб. Есть четкое видение, сильное руководство и исключительная платформа для развития», – заявил Яйссле.

В прошлом сезоне «Ньюкасл» занял 12-е место в АПЛ.

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Ньюкасл Маттиас Яйссле чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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