ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл получил нового тренера, он приехал из Саудовской Аравии

«Ньюкасл» официально подтвердил назначение Маттиаса Яйссле новым главным тренером после успешной работы в «Аль-Ахли». Немецкий тренер уже присоединился к команде в Испании и выразил огромный энтузиазм по поводу долгосрочного видения клуба, несмотря на то, что он возглавил команду всего за две недели до начала сезона и столкнулся с уходом нескольких важных игроков.

Несмотря на давление, связанное с началом нового сезона всего через две недели, и уходом Энтони Гордона, Сандро Тонали и Бруно Гимараэша, Яйссле уверен в себе.

«Я невероятно рад будущему. Я полностью и безоговорочно верю в этот проект, амбиции и направление, в котором движется клуб. Есть четкое видение, сильное руководство и исключительная платформа для развития», – заявил Яйссле.

В прошлом сезоне «Ньюкасл» занял 12-е место в АПЛ.