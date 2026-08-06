Вернидуб поставил на место легионера в перерыве еврокубкового матча

Эндрю Гравийон, перешедший в «Нефтчи» этим летом, получил предупреждение от главного тренера Юрия Вернидуба. Причиной стали действия защитника во время перерыва в ответном матче против минского «Динамо».

Легионер из Гваделупы устроил ненужный шум в раздевалке во время решающего матча второго квалификационного раунда Лиги конференций (1:0). Он начал публично препираться с капитаном Эмином Махмудовым по поводу исполнения штрафного удара, когда ему не позволили подойти к мячу.

Юрий Вернидуб вмешался и сказал Гравийону, что он поступил неподобающе по отношению к партнерам, и дал указание не повторять подобных ситуаций. Украинский специалист отметил, что уделяет особое внимание дисциплине и не прощает подобных действий.