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06 августа 2026, 00:10 |
797
0

Вернидуб поставил на место легионера в перерыве еврокубкового матча

Украинский специалист быстро успокоил новичка

06 августа 2026, 00:10 |
797
0
Вернидуб поставил на место легионера в перерыве еврокубкового матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб
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Эндрю Гравийон, перешедший в «Нефтчи» этим летом, получил предупреждение от главного тренера Юрия Вернидуба. Причиной стали действия защитника во время перерыва в ответном матче против минского «Динамо».

Легионер из Гваделупы устроил ненужный шум в раздевалке во время решающего матча второго квалификационного раунда Лиги конференций (1:0). Он начал публично препираться с капитаном Эмином Махмудовым по поводу исполнения штрафного удара, когда ему не позволили подойти к мячу.

Юрий Вернидуб вмешался и сказал Гравийону, что он поступил неподобающе по отношению к партнерам, и дал указание не повторять подобных ситуаций. Украинский специалист отметил, что уделяет особое внимание дисциплине и не прощает подобных действий.

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Юрий Вернидуб Нефтчи Баку Лига конференций
Руслан Полищук Источник: sportinfo.az
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