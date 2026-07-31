В команде Вернидуба расследование после фиаско в еврокубках

Руководство «Нефтчи» начало срочное расследование в отношении основной команды. Команда впервые за три года сыграла в еврокубках и сразу вылетела (2:4 и 1:0 с минским «Динамо»).

В клубе назвали виновных: игра легионеров, присоединившихся к команде этим летом, вызвала сомнения у руководства.

Густаво Клисман («Санта-Клара», Португалия), Эндрю Гравейон («Пескара», Италия) и Любомир Тупта (АЕЛ, Греция) не оказали положительного влияния на уровень игры. Напротив, их низкий класс вызвал ряд вопросов.

К новому сезону и игре в еврокубках команду готовил Юрий Вернидуб.