В команде Вернидуба расследование после фиаско в еврокубках
Руководство «Нефтчи» винит во всем легионеров
Руководство «Нефтчи» начало срочное расследование в отношении основной команды. Команда впервые за три года сыграла в еврокубках и сразу вылетела (2:4 и 1:0 с минским «Динамо»).
В клубе назвали виновных: игра легионеров, присоединившихся к команде этим летом, вызвала сомнения у руководства.
Густаво Клисман («Санта-Клара», Португалия), Эндрю Гравейон («Пескара», Италия) и Любомир Тупта (АЕЛ, Греция) не оказали положительного влияния на уровень игры. Напротив, их низкий класс вызвал ряд вопросов.
К новому сезону и игре в еврокубках команду готовил Юрий Вернидуб.
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