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  4. В команде Вернидуба расследование после фиаско в еврокубках
Лига конференций
31 июля 2026, 19:48 |
1042
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В команде Вернидуба расследование после фиаско в еврокубках

Руководство «Нефтчи» винит во всем легионеров

31 июля 2026, 19:48 |
1042
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В команде Вернидуба расследование после фиаско в еврокубках
ФК Нефтчи. Юрий Вернидуб
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Руководство «Нефтчи» начало срочное расследование в отношении основной команды. Команда впервые за три года сыграла в еврокубках и сразу вылетела (2:4 и 1:0 с минским «Динамо»).

В клубе назвали виновных: игра легионеров, присоединившихся к команде этим летом, вызвала сомнения у руководства.

Густаво Клисман («Санта-Клара», Португалия), Эндрю Гравейон («Пескара», Италия) и Любомир Тупта (АЕЛ, Греция) не оказали положительного влияния на уровень игры. Напротив, их низкий класс вызвал ряд вопросов.

К новому сезону и игре в еврокубках команду готовил Юрий Вернидуб.

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Руслан Полищук Источник: sportinfo.az
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