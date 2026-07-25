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  4. У Вернидуба был неприятный разговор с руководством Нефтчи
Лига конференций
25 июля 2026, 19:27 |
1115
0

У Вернидуба был неприятный разговор с руководством Нефтчи

Юрий Вернидуб проанализировал матч в еврокубках

25 июля 2026, 19:27 |
1115
0
У Вернидуба был неприятный разговор с руководством Нефтчи
ФК Нефтчи. Юрий Вернидуб
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Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб встретился с руководством клуба и обсудил текущее состояние команды. Дискуссия была посвящена первому матчу второго отборочного раунда Лиги конференции против минского «Динамо».

Украинский тренер отчитался о причинах поражения белорусскому представителю со счетом 2:4 и обратил внимание на индивидуальные ошибки нескольких игроков. 60-летний тренер заявил, что не выпустит их на поле в ответном матче.

«Нефтчи» вел со счетом 2:0 к восьмой минуте, но в итоге провалил игру. Ответный матч состоится 30 июля в Болгарии.

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Юрий Вернидуб Нефтчи Баку Лига конференций
Руслан Полищук Источник: sportinfo.az
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