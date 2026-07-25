У Вернидуба был неприятный разговор с руководством Нефтчи

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб встретился с руководством клуба и обсудил текущее состояние команды. Дискуссия была посвящена первому матчу второго отборочного раунда Лиги конференции против минского «Динамо».

Украинский тренер отчитался о причинах поражения белорусскому представителю со счетом 2:4 и обратил внимание на индивидуальные ошибки нескольких игроков. 60-летний тренер заявил, что не выпустит их на поле в ответном матче.

«Нефтчи» вел со счетом 2:0 к восьмой минуте, но в итоге провалил игру. Ответный матч состоится 30 июля в Болгарии.