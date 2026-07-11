Юрий ВЕРНИДУБ: «Хотел бы пригласить игроков из Украины в Азербайджан, но..»

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб, возглавляющий азербайджанский «Нефтчи», рассказал о трансферной политике команды и потенциальном приглашении своих соотечественников:

«Мы уже усилились четырьмя игроками. Это азербайджанский футболист Руфат Аббасов – 21-летний левый защитник. Он уже вызывался в национальную сборную Азербайджана, играл в команде «Шамахи», однако является воспитанником «Нефтчи».

Также есть три иностранца. Эндрю Гравийон – центральный правый защитник и игрок сборной Гваделупы. У него неплохой карьерный путь – играл во Франции и Италии. Примечательно, что у парня очень неплохой уровень.

Еще мы усилили среднее звено. С португальского чемпионата пришел бразилец Густаво Клисман. И в нападение взяли игрока сборной Словакии Любомира Тупта. Он – универсал. Может сыграть справа, слева, в центре нападения, «десятку» и «восьмерку».

Мы понимаем, что нужно еще усилиться, потому работаем в этом направлении. Я бы пригласил игроков из Украины, но все футболисты, которых хочется подписать, имеют контракты в неплохих клубах.

Поэтому в принципе не о чем говорить», – признался тренер.

Вернидуб был назначен главным тренером команды 9 декабря 2025 года. Под его руководством «Нефтчи» выиграл 13 матчей, четыре раза сыграл вничью и потерпел лишь два поражения.