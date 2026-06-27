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27 июня 2026, 10:22 |
824
0

ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вернидуб определился с клубом на ближайшие два года

Известный украинский специалист продлил контракт с азербайджанским «Нефтчи»

27 июня 2026, 10:22 |
824
0
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вернидуб определился с клубом на ближайшие два года
ФК Нефтчи. Юрий Вернидуб (справа)
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Известный украинский тренер Юрий Вернидуб и азербайджанский «Нефтчи» договорились о продолжении сотрудничества на два года. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Баку.

Новый контракт опытного специалиста будет действовать до лета 2028 – на церемонии подписания присутствовали председатель наблюдательного совета Хафиз Зейналов и исполнительный директор Дженк Шумер.

Зейналов сообщил, что Наблюдательный совет оказал большую поддержку главному тренеру: «Успехов нашему клубу! У нас есть большая уверенность, что «Нефтчи» добьется успеха в чемпионате страны, кубковых играх и Лиге конференций.

Мы верим в профессионализм, компетентность и команду, которую строит главный тренер Юрий Вернидуб, и поддерживаем его на этом пути».

Шумер выразил уверенность в том, что команда добьется больших успехов: «Это не просто продление контракта, но и реальный показатель нашего общего доверия и больших надежд на будущее. Я искренне благодарю Наблюдательный совет за их непреклонную поддержку, доверие и вклад в достижение наших целей, профессиональный подход и уважение к нашему логотипу.

Эта общая преданность делает нас еще сильнее. Я благодарен главному тренеру Юрию Вернидубу за его безграничный энтузиазм и упорный труд во время его работы в «Нефтче». Уверен, что вместе мы добьемся еще больших успехов».

Вернидуб поблагодарил руководство клуба и болельщиков за проявленное ему доверие: «Я хочу поблагодарить Наблюдательный совет и руководство клуба за поддержку, которую они мне оказали. Я чувствовал это доверие с первого дня, и чувствую его до сих пор.

От себя могу сказать, что нам нужно работать еще усерднее. Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть «Нефтчи» на его законное место как во внутренних соревнованиях, так и в европейских. Я говорю большое спасибо болельщикам за теплый прием и за поддержку меня и игроков до конца в течение всего сезона.

Хотелось бы видеть полные трибуны в новом сезоне. Их доверие вдохновляет и двигает каждого игрока вперед».

Вернидуб был назначен главным тренером команды 9 декабря 2025 года. Под его руководством «Нефтчи» выиграл 13 матчей, четыре раза сыграл вничью и потерпел всего два поражения.

«Нефтчи» после прихода украинского тренера завершил сезон на четвертом месте, обеспечив себе место в Лиге конференций.

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чемпионат Азербайджана по футболу Нефтчи Баку Юрий Вернидуб продление контракта
Николай Тытюк Источник
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