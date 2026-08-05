Лига чемпионов05 августа 2026, 23:31 |
230
0
2 команды из 20 в квалификации ЛЧ почти гарантировали выход в плей-офф
«Динамо» Загреб и «Фенербахче» почти наверняка пробились в плей-офф квалификации ЛЧ
05 августа 2026, 23:31 |
230
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Подошли к концу все 10 первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Динамо» Загреб (99,95%) и «Фенербахче» (93%) – только две команды имеют вероятность прохода в финал квалификации более 90%.
Оставшиеся 8 матчей завершились либо ничьей, либо минимальной победой домашней/гостевой команды.
Ответные матчи на следующей неделе обещают быть очень захватывающими, но все они пройдут в один вечер (вторник, 11 августа) из-за матча за Суперкубок в среду.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 августа 2026, 16:26 14
Украинский хавбек сыграл впервые с ноября 2024 года
Футбол | 05 августа 2026, 23:02 0
Коробов может в скором времени перейти в «Зарю»
Футбол | 05.08.2026, 08:47
Футбол | 05.08.2026, 10:42
Футбол | 05.08.2026, 19:53
Комментарии 0
Популярные новости
05.08.2026, 05:02 1
05.08.2026, 04:54 2
04.08.2026, 00:02 3
04.08.2026, 11:22 8
05.08.2026, 07:19 10
04.08.2026, 20:59 31
04.08.2026, 09:35 13
04.08.2026, 04:44 8