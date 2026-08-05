2 команды из 20 в квалификации ЛЧ почти гарантировали выход в плей-офф

Подошли к концу все 10 первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Динамо» Загреб (99,95%) и «Фенербахче» (93%) – только две команды имеют вероятность прохода в финал квалификации более 90%.

Оставшиеся 8 матчей завершились либо ничьей, либо минимальной победой домашней/гостевой команды.

Ответные матчи на следующей неделе обещают быть очень захватывающими, но все они пройдут в один вечер (вторник, 11 августа) из-за матча за Суперкубок в среду.