Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 2 команды из 20 в квалификации ЛЧ почти гарантировали выход в плей-офф
Лига чемпионов
05 августа 2026, 23:31 |
230
0

2 команды из 20 в квалификации ЛЧ почти гарантировали выход в плей-офф

«Динамо» Загреб и «Фенербахче» почти наверняка пробились в плей-офф квалификации ЛЧ

05 августа 2026, 23:31 |
230
0
2 команды из 20 в квалификации ЛЧ почти гарантировали выход в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Подошли к концу все 10 первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Динамо» Загреб (99,95%) и «Фенербахче» (93%) – только две команды имеют вероятность прохода в финал квалификации более 90%.

Оставшиеся 8 матчей завершились либо ничьей, либо минимальной победой домашней/гостевой команды.

Ответные матчи на следующей неделе обещают быть очень захватывающими, но все они пройдут в один вечер (вторник, 11 августа) из-за матча за Суперкубок в среду.

По теме:
Фенербахче переиграл Штурм. Итоги первых матчей раунда Q3 Лиги чемпионов
Сабах из Баку уступил в Дании. Экс-игрок Динамо провел 65 минут в матче ЛЧ
Харьков – Фенербахче – 1:2. Квалификация женской ЛЧ. Видео голов и обзор
Динамо Загреб Фенербахче Лига чемпионов
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Футбол | 05 августа 2026, 16:26 14
Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты

Украинский хавбек сыграл впервые с ноября 2024 года

Динамо готово отказаться от футболиста, в которого поверил Костюк
Футбол | 05 августа 2026, 23:02 0
Динамо готово отказаться от футболиста, в которого поверил Костюк
Динамо готово отказаться от футболиста, в которого поверил Костюк

Коробов может в скором времени перейти в «Зарю»

Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Футбол | 05.08.2026, 08:47
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
Футбол | 05.08.2026, 10:42
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
ВИДЕО. Легенда или неадекват? Неймар устроил истерику после матча
Футбол | 05.08.2026, 19:53
ВИДЕО. Легенда или неадекват? Неймар устроил истерику после матча
ВИДЕО. Легенда или неадекват? Неймар устроил истерику после матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
05.08.2026, 05:02 1
Бокс
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
05.08.2026, 04:54 2
Бокс
Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
04.08.2026, 00:02 3
Футбол
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
04.08.2026, 11:22 8
Футбол
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
05.08.2026, 07:19 10
Футбол
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
04.08.2026, 20:59 31
Теннис
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
04.08.2026, 09:35 13
Футбол
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
04.08.2026, 04:44 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем