В четверг, 6 августа, состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Жальгирисом» и «Хайдуком». По киевскому времени игра начнется в 20:00.



Жальгирис



Текущий сезон для литовского коллектива идет довольно неплохо. За 21 тур национальной лиги команде удалось набрать 34 очка, благодаря которым она пока находится на 3-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Трансинвеста», на данный момент составляет всего 1 балл.



Путь в Кубке Литвы «Жальгирис» завершил еще на стадии 1/16 финала, где уступил «Атмосфере» со счетом 2:1. По пути к 3-му квалификационному раунду Лиги конференций коллектив переиграл черноргорский «Петровац» (5:2) и «Динамо» Тбилиси (7:5).



Хайдук Сплит



Неплохие результаты продемонстрировала команда из Сплита в предыдущем сезоне. За 36 туров чемпионата Хорватии коллективу удалось набрать 68 очков, чего было достаточно для 2 места общего зачета. Расстояние от лидера, «Динамо» Загреб составляло 18 зачетных пунктов.



Из Кубка Хорватии «Хайдук» вылетел на стадии 1/4 финала после поражения против «Риеки». В квалификацию Лиги конференций хорваты попали после проигрыша «Пафоса» во 2-м раунде отбора Лиги Европы.



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



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