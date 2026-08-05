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05 августа 2026, 21:32 | Обновлено 05 августа 2026, 22:06
9
0

Жальгирис – Хайдук. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 6 августа в 20:00 по Киеву

05 августа 2026, 21:32 | Обновлено 05 августа 2026, 22:06
9
0
Жальгирис – Хайдук. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Хайдук
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В четверг, 6 августа, состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Жальгирисом» и «Хайдуком». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Жальгирис

Текущий сезон для литовского коллектива идет довольно неплохо. За 21 тур национальной лиги команде удалось набрать 34 очка, благодаря которым она пока находится на 3-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Трансинвеста», на данный момент составляет всего 1 балл.

Путь в Кубке Литвы «Жальгирис» завершил еще на стадии 1/16 финала, где уступил «Атмосфере» со счетом 2:1. По пути к 3-му квалификационному раунду Лиги конференций коллектив переиграл черноргорский «Петровац» (5:2) и «Динамо» Тбилиси (7:5).

Хайдук Сплит

Неплохие результаты продемонстрировала команда из Сплита в предыдущем сезоне. За 36 туров чемпионата Хорватии коллективу удалось набрать 68 очков, чего было достаточно для 2 места общего зачета. Расстояние от лидера, «Динамо» Загреб составляло 18 зачетных пунктов.

Из Кубка Хорватии «Хайдук» вылетел на стадии 1/4 финала после поражения против «Риеки». В квалификацию Лиги конференций хорваты попали после проигрыша «Пафоса» во 2-м раунде отбора Лиги Европы.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.57 для "Жальгириса" и 1.99 для «Хайдука». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Жальгирис
6 августа 2026 -
20:00
Хайдук Сплит
Обе забьют 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Хайдук Сплит Жальгирис Вильнюс прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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