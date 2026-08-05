В среду, 6 августа, состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Риекой» и «Ильвесом». По киевскому времени игра начнется в 21:45.



Риека



После чемпионского сезона 2024/25 «Риека» ощутимо сдала. За 36 туров прошлогоднего розыгрыша хорватской лиги коллектив смог получить всего 53 балла, благодаря которым занял 4-е место турнирной таблицы. Лидер, загребское «Динамо», оторвался от клуба на 33 очка.



Та же история повторилась и в национальном кубке – «Риека» смогла квалифицироваться в финал, но там со счетом 2:0 уступила столичному «Динамо». Несмотря на это, во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций хорваты обыграли «Дерри Сити» со счетом 2:0.



Ильвес



Для действующих бронзовых призеров чемпионата Финляндии текущий сезон проходит далеко не лучшим образом. По итогам 18 туров национальной лиги Ильвес находится только на 9-й позиции общего зачета, имея на балансе 22 балла. Расстояние от зоны чемпионской группы пока достижимо – 5 очков.



В Кубке Финляндии «Ильвес» остановился почти на финише, уступив в полуфинале «ГИКу» со счетом 2:1. Кроме того, во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций финны выбили «Стьярнан» в серии пенальти.



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Прогноз



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