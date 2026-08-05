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Лига конференций
Риека
06.08.2026 21:45 - : -
Ильвес
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Лига конференций
05 августа 2026, 21:23 | Обновлено 05 августа 2026, 22:00
6
0

Риека – Ильвес. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 6 августа в 21:45 по Киеву

05 августа 2026, 21:23 | Обновлено 05 августа 2026, 22:00
6
0
Риека – Ильвес. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Ильвес
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В среду, 6 августа, состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Риекой» и «Ильвесом». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Риека

После чемпионского сезона 2024/25 «Риека» ощутимо сдала. За 36 туров прошлогоднего розыгрыша хорватской лиги коллектив смог получить всего 53 балла, благодаря которым занял 4-е место турнирной таблицы. Лидер, загребское «Динамо», оторвался от клуба на 33 очка.

Та же история повторилась и в национальном кубке – «Риека» смогла квалифицироваться в финал, но там со счетом 2:0 уступила столичному «Динамо». Несмотря на это, во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций хорваты обыграли «Дерри Сити» со счетом 2:0.

Ильвес

Для действующих бронзовых призеров чемпионата Финляндии текущий сезон проходит далеко не лучшим образом. По итогам 18 туров национальной лиги Ильвес находится только на 9-й позиции общего зачета, имея на балансе 22 балла. Расстояние от зоны чемпионской группы пока достижимо – 5 очков.

В Кубке Финляндии «Ильвес» остановился почти на финише, уступив в полуфинале «ГИКу» со счетом 2:1. Кроме того, во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций финны выбили «Стьярнан» в серии пенальти.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Прогноз


Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.11 для "Риеки" и 24.89 для «Ильвеса». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Риека
6 августа 2026 -
21:45
Ильвес
Тотал больше 2.5 1.53 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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