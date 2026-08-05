В четверг, 6 августа, состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Партизаном» и «Тоболом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.



Партизан



Предыдущий сезон для сербов оказался не лучшим – кроме очередного провала в попытках прервать гегемонию «Црвенной Звезды» коллектив еще и не смог получить 2-ю строчку, которую заняла «Войводина». В итоге, имея 73 очка за 37 поединков национальной лиги «Партизан» завершил сезон на 3 месте, отстав от чемпиона на 13 баллов.



Из национального кубка коллектив вылетел еще на стадии 1/16 финала, проиграв «Мачви» со счетом 2:0. Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций сербы с общим счетом 5:0 обыграли люксембургский «УНА Штрассен».



Тобол



Для действующих бронзовых призеров чемпионата Казахстана текущий сезон складывается ужасающе. После 20 туров на балансе коллектива есть всего 22 очка, благодаря которым он находится на 10-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Ордабасы» на данный момент составляет 24 балла.



Клубу не удалось реабилитироваться и в Кубке Казахстана, который он покинул на четвертьфинале после поражения против «Кайсара» в серии пенальти.

Так же в серии пенальти «Тобол» одолел «Паневежис» во 2-м раунде отбора Лиги конференций.



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Прогноз



Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.31 для "Партизана" и 8.73 для «Тобола». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua Партизан Б Тобол Тотал больше 2.5 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.