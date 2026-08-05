Ограничения на рекламу ставок оставили клубы АПЛ без спонсоров на футболках

«Челси», «Сандерленд» и «Ноттингем Форест» начали сезон 2026/27 без главных спонсоров на передней части футболок после вступления в силу добровольного запрета Премьер-лиги на рекламу азартных игр. Ограничения касаются только формы в дни матчей, тогда как реклама на рукавах, тренировочной экипировке и стадионах остается разрешенной.

Клубы по-прежнему могут подписать новых партнеров уже после начала сезона. «Челси», который ранее не имел букмекерского спонсора на футболках, продолжает поиск коммерческого партнера.

Запрет был согласован клубами в 2023 году и вступил в силу после сезона 2025/26. В прошлом сезоне бренды азартных игр размещались на футболках 11 команд Премьер-лиги, поэтому изменения стали серьезным вызовом для клубных доходов.

Большинство команд успели найти замену букмекерским партнерам, однако некоторые клубы потеряли крупные сделки. По оценкам экспертов, общий дефицит спонсорских доходов лиги может составить около 80 млн фунтов стерлингов.