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Англия
04 августа 2026, 19:39 | Обновлено 04 августа 2026, 19:42
182
0

Манчестер Юнайтед заключил рекордную сделку с букмекерской компанией

Betway стал главным партнером манкунианцев

04 августа 2026, 19:39 | Обновлено 04 августа 2026, 19:42
182
0
Манчестер Юнайтед заключил рекордную сделку с букмекерской компанией
Getty Images/Global Images Ukraine
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«Манчестер Юнайтед» официально объявил о начале многолетнего партнерства с букмекерской компанией Betway. Начиная с сезона 2026/27, бренд станет главным партнером английского гранда, а также эксклюзивным глобальным партнером клуба в сфере ставок.

Соглашение заключено с материнской компанией Betway – Super Group. Как отмечается, это крупнейшая спонсорская инвестиция в истории оператора, которая должна укрепить его позиции на мировом спортивном рынке.

В рамках сотрудничества логотип Betway будет размещен на тренировочной форме мужской и женской команд «Манчестер Юнайтед». Кроме того, компания получит рекламные площадки во время домашних матчей на «Олд Траффорд» и домашнем стадионе женской команды, а также будет участвовать в реализации специальных проектов для болельщиков. Партнерство предусматривает проведение конкурсов, эксклюзивных акций и других мероприятий для фанатов клуба.

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азарт букмекеры Манчестер Юнайтед
Александр Гринник Источник
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