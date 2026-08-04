Манчестер Юнайтед заключил рекордную сделку с букмекерской компанией

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о начале многолетнего партнерства с букмекерской компанией Betway. Начиная с сезона 2026/27, бренд станет главным партнером английского гранда, а также эксклюзивным глобальным партнером клуба в сфере ставок.

Соглашение заключено с материнской компанией Betway – Super Group. Как отмечается, это крупнейшая спонсорская инвестиция в истории оператора, которая должна укрепить его позиции на мировом спортивном рынке.

В рамках сотрудничества логотип Betway будет размещен на тренировочной форме мужской и женской команд «Манчестер Юнайтед». Кроме того, компания получит рекламные площадки во время домашних матчей на «Олд Траффорд» и домашнем стадионе женской команды, а также будет участвовать в реализации специальных проектов для болельщиков. Партнерство предусматривает проведение конкурсов, эксклюзивных акций и других мероприятий для фанатов клуба.