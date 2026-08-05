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  4. ФОТО. Полесье провело первую тренировку в Житомире
Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 21:36 |
512
0

ФОТО. Полесье провело первую тренировку в Житомире

Футболисты Руслана Ротаня наконец-то вернулись на базу

05 августа 2026, 21:36 |
512
0
ФОТО. Полесье провело первую тренировку в Житомире
ФК Полесье. Руслан Ротань
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Бронзовый призер Премьер-лиги сезона 2025/26, житомирское «Полесье» провело первую за полтора месяца тренировку на клубной базе.

С 21 июня по 15 июля команда готовилась в Австрии, а затем играла еврокубковые матчи, после чего отправилась в Одессу на поединок первого тура УПЛ с «Черноморцем» (2:1).

Команда Руслана Ротаня провела восемь спаррингов и не смогла пройти «Копенгаген» в Лиге конференций (3:3 и 1:2). В понедельник «Полесье» в Житомире сыграет против «Харькова».

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Руслан Ротань Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Руслан Полищук Источник: ФК Полесье
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