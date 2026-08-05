ФОТО. Полесье провело первую тренировку в Житомире

Бронзовый призер Премьер-лиги сезона 2025/26, житомирское «Полесье» провело первую за полтора месяца тренировку на клубной базе.

С 21 июня по 15 июля команда готовилась в Австрии, а затем играла еврокубковые матчи, после чего отправилась в Одессу на поединок первого тура УПЛ с «Черноморцем» (2:1).

Команда Руслана Ротаня провела восемь спаррингов и не смогла пройти «Копенгаген» в Лиге конференций (3:3 и 1:2). В понедельник «Полесье» в Житомире сыграет против «Харькова».