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  4. Олег Саленко дал прогноз на матч Лиги конференций Динамо – Карабах
Лига конференций
05 августа 2026, 18:57 |
1668
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Олег Саленко дал прогноз на матч Лиги конференций Динамо – Карабах

Бывший нападающий киевлян не уверен в победе украинской команды над азербайджанской

05 августа 2026, 18:57 |
1668
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Олег Саленко дал прогноз на матч Лиги конференций Динамо – Карабах
Динамо
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Завтра, 6 августа «Динамо» сыграет свой первый матч в Лиге конференций. В рамках третьего квалификационного раунда киевляне будут противостоять азербайджанскому «Карабаху». Своими ожиданием и прогнозом на этот поединок поделился бывший форвард «бело-синих» Олег Саленко.

– «Карабах» неплохо выступал в прошлом сезоне, участвовал в групповом раунде Лиги чемпионов, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Однако чемпионат, в котором они в последние годы доминировали, не выиграли. И «Динамо» сейчас непонятно, в каком состоянии. Многое будет зависеть от первой игры. Киевлянам кровь из носу необходимо побеждать.

Хотелось бы доминирование со стороны киевлян, но вряд ли это получится на протяжении всего поединка, поскольку динамовцы не готовы к интенсивному ведению игры 90 минут. Не стоит забывать и о проблемах «бело-синих» в обороне, где время от времени есть дырки. Где-то нужно будет подстраиваться и под соперника.

Невыход в следующий раунд будет европейским провалом, чемпионат ведь только начинается. Команда строиться, но для качественного роста крайне необходимо участвовать в еврокубках, там уровень противников выше, даже в Лиге конференций. Только так можно прогрессировать.

Наступили такие времена, когда не совсем уверен в победе украинской команды над азербайджанской. Тем не менее, отступать некуда, необходим максимальный результат, чтобы иметь хоть какой-то запас перед ответной встречей. Ставлю на – 1:0.

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Олег Саленко Динамо Киев Карабах Лига конференций Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Карабах в теории фаворит, а там посмотрим. Может дотянут до пенальти и там всё решит случай.
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