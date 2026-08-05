Максим МАЛЫШЕВ: Команда должна действовать как единый механизм, это главное

Главный тренер «Шахтера» U-19 Максим Малышев поделился эмоциями от победного дебюта во главе команды в первом туре Национальной лиги будущего над сверстниками из «Львова» – 2:0.

– Очень серьезно готовились к матчу со «Львовом» U-19, выполнили титаническую работу на учебно-тренировочных сборах. Ребята – молодцы. С должным настроем и концентрацией доминировали на поле и были агрессивными. Безусловно, самым главным для меня является рисунок игры и идея, которую мы доносим до подопечных. Они все выполняют, и я горжусь ими.

– Чувствовали ли дополнительную нервозность, учитывая, что это был ваш первый матч в статусе главного тренера юношеской команды «Шахтера»?

– Конечно, всегда хочется начать чемпионат с победы и двигаться дальше с хорошим настроением. Переживаний не было, мы готовились к встрече. Акцентирую внимание на том, что каждый игрок знал свои задачи и выполнял их с должной самоотдачей и концентрацией. Команда должна действовать как единый механизм, это главное.

– Оба тайма начались с голевых моментов у ворот соперника. Была ли установка забить быстрый мяч?

– Мы играли дома, кроме того, являемся агрессивной и доминирующей командой, которая создает много моментов у ворот соперника. Готовились именно так начать матч и будем стараться в следующих встречах реализовывать свои моменты.

– Какие задачи ставите перед подопечными и какие ожидания у вас от нового сезона?

– Для меня важно, чтобы футболисты прогрессировали с каждым днем, тренировкой и матчем. Также важно, чтобы команда имела единую модель игры, и мы движемся в этом направлении. Впереди много матчей и работы, и мы к этому готовы.