Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим МАЛЫШЕВ: Команда должна действовать как единый механизм, это главное
Молодежные турниры
05 августа 2026, 18:47 |
113
0

Максим МАЛЫШЕВ: Команда должна действовать как единый механизм, это главное

Тренер «Шахтера» U-19 доволен матчем со «Львовом»

05 августа 2026, 18:47 |
113
0
Максим МАЛЫШЕВ: Команда должна действовать как единый механизм, это главное
ФК Шахтер. Максим Малышев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Шахтера» U-19 Максим Малышев поделился эмоциями от победного дебюта во главе команды в первом туре Национальной лиги будущего над сверстниками из «Львова» – 2:0.

– Очень серьезно готовились к матчу со «Львовом» U-19, выполнили титаническую работу на учебно-тренировочных сборах. Ребята – молодцы. С должным настроем и концентрацией доминировали на поле и были агрессивными. Безусловно, самым главным для меня является рисунок игры и идея, которую мы доносим до подопечных. Они все выполняют, и я горжусь ими.

– Чувствовали ли дополнительную нервозность, учитывая, что это был ваш первый матч в статусе главного тренера юношеской команды «Шахтера»?

– Конечно, всегда хочется начать чемпионат с победы и двигаться дальше с хорошим настроением. Переживаний не было, мы готовились к встрече. Акцентирую внимание на том, что каждый игрок знал свои задачи и выполнял их с должной самоотдачей и концентрацией. Команда должна действовать как единый механизм, это главное.

– Оба тайма начались с голевых моментов у ворот соперника. Была ли установка забить быстрый мяч?

– Мы играли дома, кроме того, являемся агрессивной и доминирующей командой, которая создает много моментов у ворот соперника. Готовились именно так начать матч и будем стараться в следующих встречах реализовывать свои моменты.

– Какие задачи ставите перед подопечными и какие ожидания у вас от нового сезона?

– Для меня важно, чтобы футболисты прогрессировали с каждым днем, тренировкой и матчем. Также важно, чтобы команда имела единую модель игры, и мы движемся в этом направлении. Впереди много матчей и работы, и мы к этому готовы.

По теме:
Динамо и Шахтер открыли новый чемпионат U-19. Одинаковые результаты
В Динамо прибыл новичок, который уже успел поразить
ФОТО. Четыре молодых гамбийских футболиста проходят просмотр в Динамо U-19
Шахтер Донецк U-19 Львов U-19 Национальная лига будущего Максим Малышев
Иван Чирко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
Бокс | 05 августа 2026, 08:26 1
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха

Боксер поздравил функционера с днём рождения

Хаби АЛОНСО: «Это была моя идея. Мудрик должен был выйти на поле»
Футбол | 05 августа 2026, 17:53 0
Хаби АЛОНСО: «Это была моя идея. Мудрик должен был выйти на поле»
Хаби АЛОНСО: «Это была моя идея. Мудрик должен был выйти на поле»

Украинец получил свой шанс

Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
Бокс | 05.08.2026, 04:54
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба
Футбол | 05.08.2026, 17:50
Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба
Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба
После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги
Футбол | 04.08.2026, 21:27
После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги
После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
04.08.2026, 07:42 14
Футбол
Майк Тайсон публично возразил Усику
Майк Тайсон публично возразил Усику
05.08.2026, 06:32
Бокс
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
04.08.2026, 20:59 31
Теннис
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
04.08.2026, 03:44 8
Бокс
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
04.08.2026, 09:35 13
Футбол
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
05.08.2026, 10:42 15
Футбол
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
04.08.2026, 11:22 8
Футбол
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
04.08.2026, 08:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем