Динамо и Шахтер открыли новый чемпионат U-19. Одинаковые результаты

Динамо и Шахтер в среду открыли новый сезон чемпионата Украины U-19. Фавориты выиграли свои встречи со счетом 2:0.

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