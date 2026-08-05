Динамо и Шахтер открыли новый чемпионат U-19. Одинаковые результаты
Команды добились побед со счетом 2:0
Динамо и Шахтер в среду открыли новый сезон чемпионата Украины U-19. Фавориты выиграли свои встречи со счетом 2:0.
Действующий чемпион Шахтер обыграл Львов, а Динамо оказалось сильнее Александрии.
Чемпионат Украины U-19
Шахтер U19 – Львов U19 2:0
Голы: Шукалович (48), 2:0 Гапоненко (73)
Шахтер U19: Чимпоеш, Коман, Шукалович, Онищук (к), Нижник (Бицык, 46), Трохим (Гуль, 88), Коц (Абрамов, 46), Волошко, Сафонов, Курячый (Кравчук, 39), Бида (Гапоненко, 65)
Динамо U19 – Александрия U19 2:0
Голы: Буравцов (59, 77)
Динамо: 1. Роенко, 2. Рыбак, 14. Коновалов, 5. Панимаш (6. Иваськив, 38), 8. Губенко, 10. Романюк (16. Мартынюк, 66), 20. Федоренко, 11. Буравцов, 22. Саване (3. Андрейко, 46), 21. Бекерский (3. Дихтярь, 66), 17. Квиквиния (18. Ермак, 46)
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