Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО: Заря вернула полузащитника, не игравшего больше года
Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 18:59 |
535
0

ОФИЦИАЛЬНО: Заря вернула полузащитника, не игравшего больше года

Владлен Юрченко – новичок «Зари»

05 августа 2026, 18:59 |
535
0
ОФИЦИАЛЬНО: Заря вернула полузащитника, не игравшего больше года
УПЛ. Владлен Юрченко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Заря» получила нового игрока в это межсезонье – 32-летнего Владлена Юрченко. Он уже играл за «черно-белых» в сезонах 2019/20 и 20/21. В общей сложности за «Зарю» Юрченко провел 68 поединков, забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач.

После этапа карьеры в «Заре» полузащитник играл в «Десне», «Риге», «Ворскле» и ФК «Металлист 1925». За харьковчан Юрченко провел 41 игру, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

В последний раз болельщики видели Юрченко на поле 1 июня прошлого года в матче харьковчан против «Левого Берега».

По теме:
Мората вышел на 6-е место в истории по суммарной стоимости переходов
1-й тур УПЛ побил рекорд по количеству телезрителей
Кауан Элиас – игрок 1-го тура УПЛ. Символическая сборная
Заря Луганск Владлен Юрченко Харьков свободный агент трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
Футбол | 05 августа 2026, 10:42 15
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека

Футболист отдал голевой пас на тренировке

Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
Бокс | 05 августа 2026, 05:02 1
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»

Британец выделил Шейверса

Стартует Кубок Украины. Известно расписание первого раунда
Футбол | 05.08.2026, 17:31
Стартует Кубок Украины. Известно расписание первого раунда
Стартует Кубок Украины. Известно расписание первого раунда
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Футбол | 05.08.2026, 08:47
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба
Футбол | 05.08.2026, 17:50
Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба
Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот боксер – тень самого себя»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот боксер – тень самого себя»
04.08.2026, 11:44 2
Бокс
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
05.08.2026, 08:26 1
Бокс
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
04.08.2026, 08:05 6
Бокс
Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
04.08.2026, 00:02 3
Футбол
Александр БОЙКО: «Из-за этой недостраны я уже почти пять лет не был дома»
Александр БОЙКО: «Из-за этой недостраны я уже почти пять лет не был дома»
05.08.2026, 14:00 2
Волейбол
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
04.08.2026, 09:35 13
Футбол
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
05.08.2026, 07:19 10
Футбол
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
04.08.2026, 07:42 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем