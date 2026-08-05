Украина. Премьер лига05 августа 2026, 18:59 |
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ОФИЦИАЛЬНО: Заря вернула полузащитника, не игравшего больше года
Владлен Юрченко – новичок «Зари»
05 августа 2026, 18:59 |
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«Заря» получила нового игрока в это межсезонье – 32-летнего Владлена Юрченко. Он уже играл за «черно-белых» в сезонах 2019/20 и 20/21. В общей сложности за «Зарю» Юрченко провел 68 поединков, забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач.
После этапа карьеры в «Заре» полузащитник играл в «Десне», «Риге», «Ворскле» и ФК «Металлист 1925». За харьковчан Юрченко провел 41 игру, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
В последний раз болельщики видели Юрченко на поле 1 июня прошлого года в матче харьковчан против «Левого Берега».
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