ОФИЦИАЛЬНО: Заря вернула полузащитника, не игравшего больше года

«Заря» получила нового игрока в это межсезонье – 32-летнего Владлена Юрченко. Он уже играл за «черно-белых» в сезонах 2019/20 и 20/21. В общей сложности за «Зарю» Юрченко провел 68 поединков, забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач.

После этапа карьеры в «Заре» полузащитник играл в «Десне», «Риге», «Ворскле» и ФК «Металлист 1925». За харьковчан Юрченко провел 41 игру, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

В последний раз болельщики видели Юрченко на поле 1 июня прошлого года в матче харьковчан против «Левого Берега».