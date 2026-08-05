Хаби АЛОНСО: «Это была моя идея. Мудрик должен был выйти на поле»

Челси в контрольном матче уступил Ювентусу 0:1, а на 82-й минуте на поле вышел украинский вингер Михаил Мудрик, который недавно отбыл дисквалификацию за допинг и вернулся на поле.

Ситуацию оценил наставник Синих Хаби Алонсо.

«Я очень рад за Михаила. Это эмоциональный момент для него и для нашей команды. Все были рады, когда я сказал перед игрой, что он сможет сыграть 10-15 минут».

«Это была моя идея. Конечно, Мудрик был невероятно доволен. Вернуться на поле после такого перерыва – это особенное чувство», – сказал Алонсо.

8 августа Челси сыграет с Миланом.