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Англия
05 августа 2026, 17:59 | Обновлено 05 августа 2026, 18:10
962
0

Хаби АЛОНСО: «Это была моя идея. Мудрик должен был выйти на поле»

Украинец получил свой шанс

05 августа 2026, 17:59 | Обновлено 05 августа 2026, 18:10
962
0
Хаби АЛОНСО: «Это была моя идея. Мудрик должен был выйти на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Челси в контрольном матче уступил Ювентусу 0:1, а на 82-й минуте на поле вышел украинский вингер Михаил Мудрик, который недавно отбыл дисквалификацию за допинг и вернулся на поле.

Ситуацию оценил наставник Синих Хаби Алонсо.

«Я очень рад за Михаила. Это эмоциональный момент для него и для нашей команды. Все были рады, когда я сказал перед игрой, что он сможет сыграть 10-15 минут».

«Это была моя идея. Конечно, Мудрик был невероятно доволен. Вернуться на поле после такого перерыва – это особенное чувство», – сказал Алонсо.

8 августа Челси сыграет с Миланом.

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Михаил Мудрик Челси Хаби Алонсо Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Football London
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Суперово! Миха, дави дирявих!
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