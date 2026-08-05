В среду, 5 августа 2026 года, состоится товарищеский матч, в котором встретятся лондонский «Челси» и туринский «Ювентус». Матч проходит в Гонконге на стадионе «Кай Так Спортс Парк».

На 82-й минуте встречи на поле вышел украинский вингер «синих» Михаил Мудрик – он заменил Николаса Джексона.

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Михаил вышел на поле под 43-м номером.

Этот матч стал для него первым после дисквалификации, которая длилась более 20 месяцев.

ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик вышел на поле в матче против «Ювентуса»