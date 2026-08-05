Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик вышел на поле в матче против Ювентуса
Товарищеские матчи
05 августа 2026, 16:17 | Обновлено 05 августа 2026, 16:18
2119
1

ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик вышел на поле в матче против Ювентуса

Михаил заменил Джексона на 82-й минуте

05 августа 2026, 16:17 | Обновлено 05 августа 2026, 16:18
2119
1 Comments
ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик вышел на поле в матче против Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В среду, 5 августа 2026 года, состоится товарищеский матч, в котором встретятся лондонский «Челси» и туринский «Ювентус». Матч проходит в Гонконге на стадионе «Кай Так Спортс Парк».

На 82-й минуте встречи на поле вышел украинский вингер «синих» Михаил Мудрик – он заменил Николаса Джексона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Михаил вышел на поле под 43-м номером.

Этот матч стал для него первым после дисквалификации, которая длилась более 20 месяцев.

ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик вышел на поле в матче против «Ювентуса»

По теме:
Сыграют два спарринга. Греция объявила план подготовки к матчу с Украиной
ВИДЕО. Как Мудрик вышел на поле под аплодисменты трибун и партнеров
Мудрик выбрал новый номер в Челси. Десятку забрал Палмер
Ювентус товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Михаил Мудрик Челси видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги
Футбол | 04 августа 2026, 21:27 0
После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги
После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги

«Шахтер» и «Куликов-Белка» сыграли вничью

Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
Бокс | 05 августа 2026, 08:26 1
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха

Боксер поздравил функционера с днём рождения

Раскрыто, как Мудрик избежал дисквалификации: решающим стал один факт
Футбол | 05.08.2026, 08:32
Раскрыто, как Мудрик избежал дисквалификации: решающим стал один факт
Раскрыто, как Мудрик избежал дисквалификации: решающим стал один факт
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Футбол | 05.08.2026, 07:19
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Известный тренер: «Он – невероятный игрок, особенно для уровня УПЛ»
Футбол | 05.08.2026, 14:12
Известный тренер: «Он – невероятный игрок, особенно для уровня УПЛ»
Известный тренер: «Он – невероятный игрок, особенно для уровня УПЛ»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Капець, він здоровим став
Ответить
0
Популярные новости
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
04.08.2026, 06:23 15
Футбол
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
05.08.2026, 08:47 37
Футбол
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
04.08.2026, 04:44 8
Бокс
Майк Тайсон публично возразил Усику
Майк Тайсон публично возразил Усику
05.08.2026, 06:32
Бокс
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
04.08.2026, 16:16
Футбол
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
04.08.2026, 08:47 2
Футбол
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
05.08.2026, 10:42 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем