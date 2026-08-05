ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик вышел на поле в матче против Ювентуса
Михаил заменил Джексона на 82-й минуте
В среду, 5 августа 2026 года, состоится товарищеский матч, в котором встретятся лондонский «Челси» и туринский «Ювентус». Матч проходит в Гонконге на стадионе «Кай Так Спортс Парк».
На 82-й минуте встречи на поле вышел украинский вингер «синих» Михаил Мудрик – он заменил Николаса Джексона.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Михаил вышел на поле под 43-м номером.
Этот матч стал для него первым после дисквалификации, которая длилась более 20 месяцев.
ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик вышел на поле в матче против «Ювентуса»
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