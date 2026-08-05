Игрокам Арсенала сказали ждать Винисиуса. Клуб уверен в трансфере
Лондонцы готовы работать ради подписания звезды
По информации испанских и британских СМИ, игроки Арсенала начали интересоваться у руководства клуба шансами подписания форварда Реала Винисиуса Жуниора.
Спортивный директор Арсенала Андреа Берта сказал футболистам, что есть уверенность в том, что сенсационный переход удастся оформить.
Проблем с финансированием трансфера или зарплатой игрока не будет. Если Винисиус окончательно откажется подписать новый контракт с Реалом, то Арсенал будет в полной готовности подписать бразильца.
Договор футболиста с мадридцами истекает летом 2027 года.
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