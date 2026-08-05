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Англия
05 августа 2026, 17:45 | Обновлено 05 августа 2026, 18:10
787
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Игрокам Арсенала сказали ждать Винисиуса. Клуб уверен в трансфере

Лондонцы готовы работать ради подписания звезды

05 августа 2026, 17:45 | Обновлено 05 августа 2026, 18:10
787
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Игрокам Арсенала сказали ждать Винисиуса. Клуб уверен в трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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По информации испанских и британских СМИ, игроки Арсенала начали интересоваться у руководства клуба шансами подписания форварда Реала Винисиуса Жуниора.

Спортивный директор Арсенала Андреа Берта сказал футболистам, что есть уверенность в том, что сенсационный переход удастся оформить.

Проблем с финансированием трансфера или зарплатой игрока не будет. Если Винисиус окончательно откажется подписать новый контракт с Реалом, то Арсенал будет в полной готовности подписать бразильца.

Договор футболиста с мадридцами истекает летом 2027 года.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферы
Иван Зинченко Источник: AS
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Гравці Арсенала, чекайте, до вас прийде Вінісіус, слава йому!!
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