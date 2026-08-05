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Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 15:36 | Обновлено 05 августа 2026, 15:37
127
0

Вратарь Буковины: «Если бы мы победили ЛНЗ, это не было бы сенсацией»

Черновицкая команда становится неудобной для черкасчан

05 августа 2026, 15:36 | Обновлено 05 августа 2026, 15:37
127
0
Вратарь Буковины: «Если бы мы победили ЛНЗ, это не было бы сенсацией»
ФК Буковина
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Вратарь «Буковины» Герман Пеньков в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, был ли справедливым ничейный результат (0:0) в стартовом матче чемпионата УПЛ с «ЛНЗ».

— Были два разных тайма. Все же ничья — закономерный результат, хотя, на мой взгляд, если бы «Буковина» одержала победу, это не стало бы сенсацией.

— Но ведь статистика свидетельствует о заметном преимуществе черкасчан.

— К счастью, статистика в футбол не играет. В конце концов, по количеству созданных голевых моментов мы практически не уступили гостям. Более того, последнее слово могло остаться за нами. Вспомните, с каких убийственных позиций не забивали Максим Задерака и Максим Войтиховский.

— Когда в ходе противостояния «Буковине» было тяжелее всего?

— В первые 25 минут. Черкасчане умело действовали позиционно, создавали остроту на флангах. Однако мы сохраняли хладнокровие, терпели и, в награду, не пропустили до перерыва. Во втором тайме уже было легче.

— Кстати, именно «Буковина» в четвертьфинале предыдущего Кубка Украины выбила ЛНЗ из борьбы в серии послематчевых пенальти.

— Думаю, что тот успех в Черкассах придал нам уверенности, мы были ментально готовы дать бой. И даже когда во Львове черкасчане доминировали, буковинцы усложняли им жизнь. Поэтому нельзя сказать, что все удары гостей по плоскости наших ворот были опасными.

— Все же ваша «сухая» серия в матчах с ЛНЗ впечатляет. Что помогло буковинцам выровнять игру и во втором тайме выбегать в стремительные атаки?

— Думаю, что сказались замены, сделанные главным тренером Сергеем Шищенко. Свежие игроки добавили интенсивности, поддерживали высокий темп. Хотя играть в жару было очень тяжело. Также следует отдать должное нашим болельщикам, которые активно поддерживали нас. Они — молодцы. Не исключено, что черкасчане немного сбавили обороты, ведь на прошлой неделе им пришлось сражаться 120 минут в Лиге конференций с «Гентом». Но я бы не переоценивал этот фактор, ведь у ЛНЗ длинная скамейка запасных.

— Что говорил Шищенко в раздевалке после финального свистка?

— Похвалил за характер, сказал, что ничья с ЛНЗ — положительный результат. Что касается самой игры, то Шищенко не всё устроило. Однако его претензии — не для широкой публики. В конце концов, мы сами прекрасно осознаём, что есть над чем работать, что совершенствовать. И главное, что времени на раскачку нет. Ведь уже через несколько дней нужно постараться успешно сыграть с «Оболонью», иначе ценность заработанного очка в противостоянии с серебряным призёром ЛНЗ сразу нивелируется.

Ранее защитник «Буковины» прокомментировал ничью против ЛНЗ.

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чемпионат Украины по футболу Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Буковина - ЛНЗ Герман Пеньков инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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