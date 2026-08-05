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Лига чемпионов
05 августа 2026, 15:34 | Обновлено 05 августа 2026, 15:35
57
0

Без шансов для Штурма? Фенербахче никогда не проигрывал австрийским клубам

Вспомним все матчи турецкого клуба против клубов из Австрии в европейских турнирах

05 августа 2026, 15:34 | Обновлено 05 августа 2026, 15:35
57
0
Без шансов для Штурма? Фенербахче никогда не проигрывал австрийским клубам
Getty Images/Global Images Ukraine
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Турецкий «Фенербахче» сыграет против австрийского «Штурма» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2026/27.

Ранее турецкий клуб уже провел 8 матчей против австрийских команд в еврокубках и не потерпел ни одного поражения (5 побед и 3 ничьи).

«Фенербахче» встречался с «Рапидом», «РБ Зальцбургом», тем же «Штурмом» и «Аустрией».

Смогут ли австрийцы прервать неприятную безвыигрышную серию в матчах против «Фенербахче»?

Матчи «Фенербахче» против австрийских команд в еврокубках:

  • 2026: ЛЧ, «Штурм»
  • 2022: ЛЕ, «Австрия» – 4:1–2:0
  • 2017: ЛЕ, «Штурм» – 1:1–2:1
  • 2013: ЛЧ, РБ Зальцбург – 3:1–1:1
  • 1996: ЛЧ, «Рапид» – 1:0–1:1
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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