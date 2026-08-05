Без шансов для Штурма? Фенербахче никогда не проигрывал австрийским клубам
Вспомним все матчи турецкого клуба против клубов из Австрии в европейских турнирах
Турецкий «Фенербахче» сыграет против австрийского «Штурма» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2026/27.
Ранее турецкий клуб уже провел 8 матчей против австрийских команд в еврокубках и не потерпел ни одного поражения (5 побед и 3 ничьи).
«Фенербахче» встречался с «Рапидом», «РБ Зальцбургом», тем же «Штурмом» и «Аустрией».
Смогут ли австрийцы прервать неприятную безвыигрышную серию в матчах против «Фенербахче»?
Матчи «Фенербахче» против австрийских команд в еврокубках:
- 2026: ЛЧ, «Штурм»
- 2022: ЛЕ, «Австрия» – 4:1–2:0
- 2017: ЛЕ, «Штурм» – 1:1–2:1
- 2013: ЛЧ, РБ Зальцбург – 3:1–1:1
- 1996: ЛЧ, «Рапид» – 1:0–1:1
8 - Bugüne kadar Avusturya takımlarıyla oynadığı sekiz Avrupa kupası maçının hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe (5G 3B), iç sahadaki dört karşılaşmanın üçünden galip ayrıldı (1B). Gelsin. https://t.co/epOLfiuFEn— OptaCan (@OptaCan) July 30, 2026
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