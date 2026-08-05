Реал покупает молодую звезду. Рекордный трансфер в истории клуба
Диоманде обойдется ориентировочно в 130 миллионов евро
Реал все же сумел согласовать с Лейпцигом детали трансфера атакующего полузащитника Яна Диоманде.
Несмотря на проблемы в переговорах за последние дни, мадридский клуб договорился о переходе 19-летнего игрока, который обойдется ориентировочно в 130-140 миллионов евро.
Окончательная сумма зависит от бонусов. Рекордным трансфером Реала является Джуд Беллингем – 127 миллионов евро.
С Диоманде контракт уже согласован. Футболист готовится выехать в расположение Реала после разрешения от Лейпцига.
Диоманде в прошлом сезоне забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
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