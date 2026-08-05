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Испания
05 августа 2026, 16:19 | Обновлено 05 августа 2026, 16:39
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Реал покупает молодую звезду. Рекордный трансфер в истории клуба

Диоманде обойдется ориентировочно в 130 миллионов евро

05 августа 2026, 16:19 | Обновлено 05 августа 2026, 16:39
2471
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Реал покупает молодую звезду. Рекордный трансфер в истории клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде
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Реал все же сумел согласовать с Лейпцигом детали трансфера атакующего полузащитника Яна Диоманде.

Несмотря на проблемы в переговорах за последние дни, мадридский клуб договорился о переходе 19-летнего игрока, который обойдется ориентировочно в 130-140 миллионов евро.

Окончательная сумма зависит от бонусов. Рекордным трансфером Реала является Джуд Беллингем – 127 миллионов евро.

С Диоманде контракт уже согласован. Футболист готовится выехать в расположение Реала после разрешения от Лейпцига.

Диоманде в прошлом сезоне забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

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Ян Диоманде трансферы Реал Мадрид РБ Лейпциг трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Флориан Плеттенберг
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