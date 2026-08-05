Артем Смоляков рассказал про причину ухода из Лос-Анджелеса

Защитник ФК Харькова Артем Смоляков рассказал про причины возвращения в Украину.

«Что пошло не так в Лос-Анджелесе? Далее в команде сменился главный тренер, который, скажем так, не видел меня в своей схеме игры. При предыдущем наставнике я постоянно играл на позиции левого защитника или латераля».

Как отметил игрок, приход нового тренера ознаменовался изменением тактической схемы, в которой игроку не нашлось места.

«Когда же команду возглавил новый тренер Марк Дос Сантос, он сменил тактическую схему. Мы начали играть с тремя центральными защитниками. Во время обороны один из них смещался налево и фактически выполнял функции левого защитника, а в атаке возвращался в центр».