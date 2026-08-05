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Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 14:50 | Обновлено 05 августа 2026, 15:01
37
0

Артем Смоляков рассказал про причину ухода из Лос-Анджелеса

Защитник Харькова поделился главной причиной ухода из МЛС

05 августа 2026, 14:50 | Обновлено 05 августа 2026, 15:01
37
0
Артем Смоляков рассказал про причину ухода из Лос-Анджелеса
Артем Смоляков. ФК Лос-Анджелес
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Защитник ФК Харькова Артем Смоляков рассказал про причины возвращения в Украину.

«Что пошло не так в Лос-Анджелесе? Далее в команде сменился главный тренер, который, скажем так, не видел меня в своей схеме игры. При предыдущем наставнике я постоянно играл на позиции левого защитника или латераля».

Как отметил игрок, приход нового тренера ознаменовался изменением тактической схемы, в которой игроку не нашлось места.

«Когда же команду возглавил новый тренер Марк Дос Сантос, он сменил тактическую схему. Мы начали играть с тремя центральными защитниками. Во время обороны один из них смещался налево и фактически выполнял функции левого защитника, а в атаке возвращался в центр».

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Horo Источник: Украинский футбол
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