Артем Смоляков рассказал про причину ухода из Лос-Анджелеса
Защитник Харькова поделился главной причиной ухода из МЛС
Защитник ФК Харькова Артем Смоляков рассказал про причины возвращения в Украину.
«Что пошло не так в Лос-Анджелесе? Далее в команде сменился главный тренер, который, скажем так, не видел меня в своей схеме игры. При предыдущем наставнике я постоянно играл на позиции левого защитника или латераля».
Как отметил игрок, приход нового тренера ознаменовался изменением тактической схемы, в которой игроку не нашлось места.
«Когда же команду возглавил новый тренер Марк Дос Сантос, он сменил тактическую схему. Мы начали играть с тремя центральными защитниками. Во время обороны один из них смещался налево и фактически выполнял функции левого защитника, а в атаке возвращался в центр».
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