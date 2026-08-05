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Франция
05 августа 2026, 18:48 | Обновлено 05 августа 2026, 18:49
1386
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Решения от ПСЖ. Забарный будет играть в Испании, чтобы выиграть титул

Илья вошел в заявку парижан на матч против «Майорки»

05 августа 2026, 18:48 | Обновлено 05 августа 2026, 18:49
1386
1 Comments
Решения от ПСЖ. Забарный будет играть в Испании, чтобы выиграть титул
ПСЖ
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Украинский защитник Илья Забарный попал в заявку «ПСЖ» на выездной товарищеский матч против «Мальорки», в котором французский гранд поборется за Trofeu Ciutat de Palma.

Поединок состоится в среду, 5 августа, на стадионе «Эстади Майорка Сон Мош» в Пальме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Trofeu Ciutat de Palma — традиционный предсезонный турнир, который проводит «Мальорка». Соревнования проводятся с 1969 года.

Для «ПСЖ» этот матч станет одним из заключительных этапов подготовки к старту нового сезона.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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попав в заявку не значить вийшов грати в основі.
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