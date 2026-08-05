Решения от ПСЖ. Забарный будет играть в Испании, чтобы выиграть титул
Илья вошел в заявку парижан на матч против «Майорки»
Украинский защитник Илья Забарный попал в заявку «ПСЖ» на выездной товарищеский матч против «Мальорки», в котором французский гранд поборется за Trofeu Ciutat de Palma.
Поединок состоится в среду, 5 августа, на стадионе «Эстади Майорка Сон Мош» в Пальме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Trofeu Ciutat de Palma — традиционный предсезонный турнир, который проводит «Мальорка». Соревнования проводятся с 1969 года.
Для «ПСЖ» этот матч станет одним из заключительных этапов подготовки к старту нового сезона.
Nos 23 joueurs pour ce premier match de prépa' ! 📋🔴🔵 pic.twitter.com/oBJqJ7zg4a— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2026
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