Решения от ПСЖ. Забарный будет играть в Испании, чтобы выиграть титул

Украинский защитник Илья Забарный попал в заявку «ПСЖ» на выездной товарищеский матч против «Мальорки», в котором французский гранд поборется за Trofeu Ciutat de Palma.

Поединок состоится в среду, 5 августа, на стадионе «Эстади Майорка Сон Мош» в Пальме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Trofeu Ciutat de Palma — традиционный предсезонный турнир, который проводит «Мальорка». Соревнования проводятся с 1969 года.

Для «ПСЖ» этот матч станет одним из заключительных этапов подготовки к старту нового сезона.