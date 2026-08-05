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Германия
05 августа 2026, 17:24 | Обновлено 05 августа 2026, 17:57
109
0

Мигель ГУТЬЕРРЕС: «Этот клуб поразил меня за последние несколько лет»

Испанский левый защитник прокомментировал переход в «Байер»

05 августа 2026, 17:24 | Обновлено 05 августа 2026, 17:57
109
0
Мигель ГУТЬЕРРЕС: «Этот клуб поразил меня за последние несколько лет»
ФК Байер. Мигель Гутьеррес
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Испанский левый защитник Мигель Гутьеррес прокомментировал свой переход из неаполитанского «Наполи» в леверкузенский «Байер»:

«Этот клуб действительно произвёл на меня большое впечатление за последние несколько лет. «Байер» имеет отличную репутацию как в Италии, так и в моей родной Испании. Я много слышал о Бундеслиге, смотрел матчи и с нетерпением жду атмосферы на немецких стадионах. Но прежде всего я всегда стремлюсь к успеху — как на национальном, так и на международном уровне. «Байер» со своим фантастическим составом предоставляет мне лучшие условия для этого».

В сезоне 2025/26 Мигель Гутьеррес провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Реала» и «Жироны» в 22 миллиона евро.

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Мигель Гутьеррес Наполи Байер трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Дмитрий Вус Источник: ФК Байер
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