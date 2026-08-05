Романо подтвердил. Реал отпускает вундеркинда в Италию

Аргентинский вингер мадридского «Реала» Франко Мастантуоно в скором времени перейдет в итальянскую «Фиорентину», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 18-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды. Опции выкупа в соглашении нет, летом 2027 года игрок вернется в Мадрид.

В сезоне 2025/26 Франко Мастантуоно провёл 35 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее «Реал» продал в «Фулхэм» Гонсало Гарсию.