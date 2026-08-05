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  4. Романо подтвердил. Реал отпускает вундеркинда в Италию
Испания
05 августа 2026, 17:14 |
675
0

Романо подтвердил. Реал отпускает вундеркинда в Италию

Франко Мастантуоно продолжит карьеру в Фиорентине

05 августа 2026, 17:14 |
675
0
Романо подтвердил. Реал отпускает вундеркинда в Италию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Аргентинский вингер мадридского «Реала» Франко Мастантуоно в скором времени перейдет в итальянскую «Фиорентину», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 18-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды. Опции выкупа в соглашении нет, летом 2027 года игрок вернется в Мадрид.

В сезоне 2025/26 Франко Мастантуоно провёл 35 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее «Реал» продал в «Фулхэм» Гонсало Гарсию.

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Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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