Романо подтвердил. Реал отпускает вундеркинда в Италию
Франко Мастантуоно продолжит карьеру в Фиорентине
Аргентинский вингер мадридского «Реала» Франко Мастантуоно в скором времени перейдет в итальянскую «Фиорентину», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, переход 18-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды. Опции выкупа в соглашении нет, летом 2027 года игрок вернется в Мадрид.
В сезоне 2025/26 Франко Мастантуоно провёл 35 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Ранее «Реал» продал в «Фулхэм» Гонсало Гарсию.
🚨💣 BREAKING: Franco Mastantuono on loan to Fiorentina, here we go! 🟣🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026
Agreement reached with Real Madrid this morning, loan move for the Argentinian talent who joins the Italian club. ⚜️
Mastantuono will return to Real Madrid in June 2027. pic.twitter.com/s4GxiQ7lYg
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