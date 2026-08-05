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Англия
05 августа 2026, 08:37 | Обновлено 05 августа 2026, 09:03
63
0

Пикфорд стал рекордсменом топ-5 лиг по сейвам в последних 10 сезонах

Английский вратарь имеет наибольшее количество отраженных ударов за выбранный период

05 августа 2026, 08:37 | Обновлено 05 августа 2026, 09:03
63
0
Пикфорд стал рекордсменом топ-5 лиг по сейвам в последних 10 сезонах
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд
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Голкипер английского «Эвертона» Джордан Пикфорд стал рекордсменом топ-5 европейских чемпионатов по количеству совершенных сейвов за последние 10 сезонов.

В активе англичанина 1 118 отраженных ударов в составе «Сандерленда» и «Эвертона» за выбранный период. По этому показателю опытный 32-летний вратарь занимает первое место.

На второй позиции в данном рейтинге расположен вратарь немецкого «Хоффенхайма» Оливер Бауманн (1060), третьим стал Бернд Лено, игравший за «Байер», «Арсенал», «Фулхэм» (976).

Голкиперы топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством отраженных ударов (за последние 10 сезонов)

  • 1118 – Джордан Пикфорд (Сандерленд, Эвертон)
  • 1060 – Оливер Бауманн (Хоффенгайм)
  • 976 – Бернд Лено (Байер, Арсенал, Фулхэм)
  • 959 – Янн Зоммер (Боруссия Менхенгладбах, Бавария, Интер)
  • 921 – Джанлуиджи Доннарумма (Милан, ПСЖ, Манчестер Сити)
  • 915 – Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед, Фиорентина)
  • 908 – Энтони Лопес (Нант, Лион)
  • 901 – Лукаш Шкорупские (Эмполи, Рома, Болонья)
  • 883 – Лукаш Фабиански (Суонси Сити, Вест Хэм Юнайтед)
  • 859 – Ян Облак (Атлетико)
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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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