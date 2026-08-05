Пикфорд стал рекордсменом топ-5 лиг по сейвам в последних 10 сезонах

Голкипер английского «Эвертона» Джордан Пикфорд стал рекордсменом топ-5 европейских чемпионатов по количеству совершенных сейвов за последние 10 сезонов.

В активе англичанина 1 118 отраженных ударов в составе «Сандерленда» и «Эвертона» за выбранный период. По этому показателю опытный 32-летний вратарь занимает первое место.

На второй позиции в данном рейтинге расположен вратарь немецкого «Хоффенхайма» Оливер Бауманн (1060), третьим стал Бернд Лено, игравший за «Байер», «Арсенал», «Фулхэм» (976).

Голкиперы топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством отраженных ударов (за последние 10 сезонов)

1118 – Джордан Пикфорд (Сандерленд, Эвертон)

1060 – Оливер Бауманн (Хоффенгайм)

976 – Бернд Лено (Байер, Арсенал, Фулхэм)

959 – Янн Зоммер (Боруссия Менхенгладбах, Бавария, Интер)

921 – Джанлуиджи Доннарумма (Милан, ПСЖ, Манчестер Сити)

915 – Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед, Фиорентина)

908 – Энтони Лопес (Нант, Лион)

901 – Лукаш Шкорупские (Эмполи, Рома, Болонья)

883 – Лукаш Фабиански (Суонси Сити, Вест Хэм Юнайтед)

859 – Ян Облак (Атлетико)