Пикфорд стал рекордсменом топ-5 лиг по сейвам в последних 10 сезонах
Английский вратарь имеет наибольшее количество отраженных ударов за выбранный период
Голкипер английского «Эвертона» Джордан Пикфорд стал рекордсменом топ-5 европейских чемпионатов по количеству совершенных сейвов за последние 10 сезонов.
В активе англичанина 1 118 отраженных ударов в составе «Сандерленда» и «Эвертона» за выбранный период. По этому показателю опытный 32-летний вратарь занимает первое место.
На второй позиции в данном рейтинге расположен вратарь немецкого «Хоффенхайма» Оливер Бауманн (1060), третьим стал Бернд Лено, игравший за «Байер», «Арсенал», «Фулхэм» (976).
Голкиперы топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством отраженных ударов (за последние 10 сезонов)
- 1118 – Джордан Пикфорд (Сандерленд, Эвертон)
- 1060 – Оливер Бауманн (Хоффенгайм)
- 976 – Бернд Лено (Байер, Арсенал, Фулхэм)
- 959 – Янн Зоммер (Боруссия Менхенгладбах, Бавария, Интер)
- 921 – Джанлуиджи Доннарумма (Милан, ПСЖ, Манчестер Сити)
- 915 – Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед, Фиорентина)
- 908 – Энтони Лопес (Нант, Лион)
- 901 – Лукаш Шкорупские (Эмполи, Рома, Болонья)
- 883 – Лукаш Фабиански (Суонси Сити, Вест Хэм Юнайтед)
- 859 – Ян Облак (Атлетико)
Jordan Pickford has made the most saves in Europe’s top five leagues in the last decade. 🧤 https://t.co/3Lmbp95Wml pic.twitter.com/fH4z6wPNeQ— Squawka (@Squawka) August 4, 2026
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