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  4. Олимпиакос без Яремчука позволил Неймегену прервать ужасную серию в ЛЧ
Лига чемпионов
05 августа 2026, 08:21 | Обновлено 05 августа 2026, 08:55
176
0

Олимпиакос без Яремчука позволил Неймегену прервать ужасную серию в ЛЧ

«Неймеген» стал первым нидерландским клубом за 42 матча, который не пропустил на выезде

05 августа 2026, 08:21 | Обновлено 05 августа 2026, 08:55
176
0
Олимпиакос без Яремчука позволил Неймегену прервать ужасную серию в ЛЧ
ФК Неймеген
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Во вторник, 4 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились греческий «Олимпиакос» и нидерландский «Неймеген».

Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 0:0, что позволило гостям прервать ужасную серию в самом престижном клубном турнире Европы.

Впервые за 42 игры, учитывая квалификационные раунды, нидерландский клуб не пропустил ни одного гола на выезде. До этого в последний раз команды этой страны оставляли свои ворота в неприкосновенности еще 10 августа 2021 года.

Тогда в квалификационном раунде ПСВ на выезде победил «Мидтьюлланд» из Дании со счетом 1:0. Во вторник «Олимпиакос» играл без форварда сборной Украины Романа Яремчука, не попавшего в заявку «красно-белых».

Выездные матчи команд из Нидерландов в Лиге чемпионов (учитывая квалификационные раунды), начиная с 10 августа 2021 года

  • 2026: Олимпиакос – Неймеген – 0:0
  • 2026: Ньюкасл Юнайтед – ПСВ – 3:0
  • 2026: Вильярреал – Аякс – 1:2
  • 2025: Карабах – Аякс – 2:4
  • 2025: Ливерпуль – ПСВ – 1:4
  • 2025: Олимпиакос – ПСВ – 1:1
  • 2025: Челси – Аякс – 5:1
  • 2025: Байер – ПСВ – 1:1
  • 2025: Марсель – Аякс – 4:0
  • 2025: Фенербахче – Фейеноорд – 5:2
  • 2025: Арсенал – ПСВ – 2:2
  • 2025: Интер – Фейеноорд – 2:1
  • 2025: Милан – Фейеноорд – 1:1
  • 2025: Ювентус – ПСВ – 2:1
  • 2025: Лилль – Фейеноорд – 6:1
  • 2025: Црвена Звезда – ПСВ – 2:3
  • 2024: Брест – ПСВ – 1:0
  • 2024: Манчестер Сити – Фейеноорд – 3:3
  • 2024: Бенфика – Фейеноорд – 1:3
  • 2024: ПСЖ – ПСВ – 1:1
  • 2024: Жирона – Фейеноорд – 2:3
  • 2024: Ювентус – ПСВ – 3:1
  • 2024: РБ Зальцбург – Твенте – 2:1
  • 2024: Боруссия Дортмунд – ПСВ – 2:0
  • 2023: Селтик – Фейеноорд – 2:1
  • 2023: Севилья – ПСВ – 2:3
  • 2023: Лацио – Фейеноорд – 1:0
  • 2023: Ланс – ПСВ – 1:1
  • 2023: Атлетико – Фейеноорд – 3:2
  • 2023: Арсенал – ПСВ – 4:0
  • 2023: Рейнджерс – ПСВ – 2:2
  • 2023: Штурм – ПСВ – 1:3
  • 2022: Рейнджерс – Аякс – 1:3
  • 2022: Наполи – Аякс – 4:2
  • 2022: Ливерпуль – Аякс – 2:1
  • 2022: Рейнджерс – ПСВ – 2:2
  • 2022: Монако – ПСВ – 1:1
  • 2022: Бенфика – Аякс – 2:2
  • 2021: Бешикташ – Аякс – 1:2
  • 2021: Боруссия Дортмунд – Аякс – 1:3
  • 2021: Спортинг – Аякс – 1:5
  • 2021: Бенфика – ПСВ – 2:1
  • 2021: Мидтьюлланд – ПСВ – 0:1
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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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