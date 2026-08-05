Олимпиакос без Яремчука позволил Неймегену прервать ужасную серию в ЛЧ

Во вторник, 4 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились греческий «Олимпиакос» и нидерландский «Неймеген».

Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 0:0, что позволило гостям прервать ужасную серию в самом престижном клубном турнире Европы.

Впервые за 42 игры, учитывая квалификационные раунды, нидерландский клуб не пропустил ни одного гола на выезде. До этого в последний раз команды этой страны оставляли свои ворота в неприкосновенности еще 10 августа 2021 года.

Тогда в квалификационном раунде ПСВ на выезде победил «Мидтьюлланд» из Дании со счетом 1:0. Во вторник «Олимпиакос» играл без форварда сборной Украины Романа Яремчука, не попавшего в заявку «красно-белых».

Выездные матчи команд из Нидерландов в Лиге чемпионов (учитывая квалификационные раунды), начиная с 10 августа 2021 года

2026: Олимпиакос – Неймеген – 0:0

2026: Ньюкасл Юнайтед – ПСВ – 3:0

2026: Вильярреал – Аякс – 1:2

2025: Карабах – Аякс – 2:4

2025: Ливерпуль – ПСВ – 1:4

2025: Олимпиакос – ПСВ – 1:1

2025: Челси – Аякс – 5:1

2025: Байер – ПСВ – 1:1

2025: Марсель – Аякс – 4:0

2025: Фенербахче – Фейеноорд – 5:2

2025: Арсенал – ПСВ – 2:2

2025: Интер – Фейеноорд – 2:1

2025: Милан – Фейеноорд – 1:1

2025: Ювентус – ПСВ – 2:1

2025: Лилль – Фейеноорд – 6:1

2025: Црвена Звезда – ПСВ – 2:3

2024: Брест – ПСВ – 1:0

2024: Манчестер Сити – Фейеноорд – 3:3

2024: Бенфика – Фейеноорд – 1:3

2024: ПСЖ – ПСВ – 1:1

2024: Жирона – Фейеноорд – 2:3

2024: Ювентус – ПСВ – 3:1

2024: РБ Зальцбург – Твенте – 2:1

2024: Боруссия Дортмунд – ПСВ – 2:0

2023: Селтик – Фейеноорд – 2:1

2023: Севилья – ПСВ – 2:3

2023: Лацио – Фейеноорд – 1:0

2023: Ланс – ПСВ – 1:1

2023: Атлетико – Фейеноорд – 3:2

2023: Арсенал – ПСВ – 4:0

2023: Рейнджерс – ПСВ – 2:2

2023: Штурм – ПСВ – 1:3

2022: Рейнджерс – Аякс – 1:3

2022: Наполи – Аякс – 4:2

2022: Ливерпуль – Аякс – 2:1

2022: Рейнджерс – ПСВ – 2:2

2022: Монако – ПСВ – 1:1

2022: Бенфика – Аякс – 2:2

2021: Бешикташ – Аякс – 1:2

2021: Боруссия Дортмунд – Аякс – 1:3

2021: Спортинг – Аякс – 1:5

2021: Бенфика – ПСВ – 2:1

2021: Мидтьюлланд – ПСВ – 0:1