Олимпиакос без Яремчука позволил Неймегену прервать ужасную серию в ЛЧ
«Неймеген» стал первым нидерландским клубом за 42 матча, который не пропустил на выезде
Во вторник, 4 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились греческий «Олимпиакос» и нидерландский «Неймеген».
Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 0:0, что позволило гостям прервать ужасную серию в самом престижном клубном турнире Европы.
Впервые за 42 игры, учитывая квалификационные раунды, нидерландский клуб не пропустил ни одного гола на выезде. До этого в последний раз команды этой страны оставляли свои ворота в неприкосновенности еще 10 августа 2021 года.
Тогда в квалификационном раунде ПСВ на выезде победил «Мидтьюлланд» из Дании со счетом 1:0. Во вторник «Олимпиакос» играл без форварда сборной Украины Романа Яремчука, не попавшего в заявку «красно-белых».
Выездные матчи команд из Нидерландов в Лиге чемпионов (учитывая квалификационные раунды), начиная с 10 августа 2021 года
- 2026: Олимпиакос – Неймеген – 0:0
- 2026: Ньюкасл Юнайтед – ПСВ – 3:0
- 2026: Вильярреал – Аякс – 1:2
- 2025: Карабах – Аякс – 2:4
- 2025: Ливерпуль – ПСВ – 1:4
- 2025: Олимпиакос – ПСВ – 1:1
- 2025: Челси – Аякс – 5:1
- 2025: Байер – ПСВ – 1:1
- 2025: Марсель – Аякс – 4:0
- 2025: Фенербахче – Фейеноорд – 5:2
- 2025: Арсенал – ПСВ – 2:2
- 2025: Интер – Фейеноорд – 2:1
- 2025: Милан – Фейеноорд – 1:1
- 2025: Ювентус – ПСВ – 2:1
- 2025: Лилль – Фейеноорд – 6:1
- 2025: Црвена Звезда – ПСВ – 2:3
- 2024: Брест – ПСВ – 1:0
- 2024: Манчестер Сити – Фейеноорд – 3:3
- 2024: Бенфика – Фейеноорд – 1:3
- 2024: ПСЖ – ПСВ – 1:1
- 2024: Жирона – Фейеноорд – 2:3
- 2024: Ювентус – ПСВ – 3:1
- 2024: РБ Зальцбург – Твенте – 2:1
- 2024: Боруссия Дортмунд – ПСВ – 2:0
- 2023: Селтик – Фейеноорд – 2:1
- 2023: Севилья – ПСВ – 2:3
- 2023: Лацио – Фейеноорд – 1:0
- 2023: Ланс – ПСВ – 1:1
- 2023: Атлетико – Фейеноорд – 3:2
- 2023: Арсенал – ПСВ – 4:0
- 2023: Рейнджерс – ПСВ – 2:2
- 2023: Штурм – ПСВ – 1:3
- 2022: Рейнджерс – Аякс – 1:3
- 2022: Наполи – Аякс – 4:2
- 2022: Ливерпуль – Аякс – 2:1
- 2022: Рейнджерс – ПСВ – 2:2
- 2022: Монако – ПСВ – 1:1
- 2022: Бенфика – Аякс – 2:2
- 2021: Бешикташ – Аякс – 1:2
- 2021: Боруссия Дортмунд – Аякс – 1:3
- 2021: Спортинг – Аякс – 1:5
- 2021: Бенфика – ПСВ – 2:1
- 2021: Мидтьюлланд – ПСВ – 0:1
0 – N.E.C. are the first team from the Netherlands to keep a clean sheet in an away match in the Champions League + CL Qualifying since 10 August 2021 (PSV at FC Midtjylland), with Dutch clubs conceding in each of the 41 matches since (86 goals). Brave. pic.twitter.com/89bu9ZSOrB— OptaJohan (@OptaJohan) August 4, 2026
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