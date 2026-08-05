Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала супертурнира в Торонто

Украинская теннисистка Элина Свитолина узнала соперницу в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.

Украинка встретится с представительницей Австрии Анастасией Потаповой (WTA 27), которая во втором круге переиграла Елену-Габриэлу Русе (Румыния, WTA 77) в двух сетах за 1 час и 45 минут.

WTA 1000 Торонто. Хард, 1/32 финала

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Анастасия Потапова (Австрия) [24] – 4:6, 2:6

Ранее Свитолина играла против Потаповой лишь один раз. В 2022 году Элина одолела Анастасию на соревнованиях в городе Монтеррей.

Свитолина во втором раунде Торонто вырвала победу у Джессики Бузас Манейро.