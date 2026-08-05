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  4. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала супертурнира в Торонто
WTA
05 августа 2026, 00:11 | Обновлено 05 августа 2026, 01:07
624
4

Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала супертурнира в Торонто

Элина сыграет против Анастасии Потаповой, которая одолела Елену-Габриэлу Русе

05 августа 2026, 00:11 | Обновлено 05 августа 2026, 01:07
624
4 Comments
Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала супертурнира в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина узнала соперницу в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.

Украинка встретится с представительницей Австрии Анастасией Потаповой (WTA 27), которая во втором круге переиграла Елену-Габриэлу Русе (Румыния, WTA 77) в двух сетах за 1 час и 45 минут.

WTA 1000 Торонто. Хард, 1/32 финала

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Анастасия Потапова (Австрия) [24] – 4:6, 2:6

Ранее Свитолина играла против Потаповой лишь один раз. В 2022 году Элина одолела Анастасию на соревнованиях в городе Монтеррей.

Свитолина во втором раунде Торонто вырвала победу у Джессики Бузас Манейро.

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Элина Свитолина Анастасия Потапова Елена-Габриэла Русе WTA Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Ну кацапку надо рвать на куски! Элина прекрасно знает об этом!
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З такою подачею і грою, як останні матчі буде важко, але віримо і уболіваємо
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