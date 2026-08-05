Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала супертурнира в Торонто
Элина сыграет против Анастасии Потаповой, которая одолела Елену-Габриэлу Русе
Украинская теннисистка Элина Свитолина узнала соперницу в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.
Украинка встретится с представительницей Австрии Анастасией Потаповой (WTA 27), которая во втором круге переиграла Елену-Габриэлу Русе (Румыния, WTA 77) в двух сетах за 1 час и 45 минут.
WTA 1000 Торонто. Хард, 1/32 финала
Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Анастасия Потапова (Австрия) [24] – 4:6, 2:6
Ранее Свитолина играла против Потаповой лишь один раз. В 2022 году Элина одолела Анастасию на соревнованиях в городе Монтеррей.
Свитолина во втором раунде Торонто вырвала победу у Джессики Бузас Манейро.
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