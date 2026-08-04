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  4. Будет играть с украинцами. Романо назвал новый клуб легендарного Салаха
Турция
04 августа 2026, 23:45 |
1177
4

Будет играть с украинцами. Романо назвал новый клуб легендарного Салаха

Египтянин перейдет в Трабзонспор

04 августа 2026, 23:45 |
1177
4 Comments
Будет играть с украинцами. Романо назвал новый клуб легендарного Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine
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Легендарный египетский правый вингер Мохамед Салах в скором времени перейдет в турецкий «Трабзонспор», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб Суперлиги подпишет с 34-летним футболистом контракт на 2 сезона.

Переход состоится на правах свободного агента после ухода игрока из английского «Ливерпуля».

Напомним, в составе «Трабзонспора» выступают два украинских футболиста: Руслан Малиновский и Арсений Батагов.

В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 12 забитыми голами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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Мохамед Салах Трабзонспор чемпионат Турции по футболу свободный агент Фабрицио Романо Руслан Малиновский Арсений Батагов
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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Тепер будемо вболівати за Трабзонспор разом ♥️💙
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0
Ще один Дмитро той Романо - ну який трабзонспор? 
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-1
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чемпіонат пенсіонерів
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-1
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