Будет играть с украинцами. Романо назвал новый клуб легендарного Салаха
Египтянин перейдет в Трабзонспор
Легендарный египетский правый вингер Мохамед Салах в скором времени перейдет в турецкий «Трабзонспор», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб Суперлиги подпишет с 34-летним футболистом контракт на 2 сезона.
Переход состоится на правах свободного агента после ухода игрока из английского «Ливерпуля».
Напомним, в составе «Трабзонспора» выступают два украинских футболиста: Руслан Малиновский и Арсений Батагов.
В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 12 забитыми голами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
🚨💣 BREAKING: Mo Salah to Trabzonspor, here we go! Club confirms agreement in place for the Egyptian striker.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026
Salah joins on two year deal as free agent after leaving Liverpool. pic.twitter.com/JhILAobRvE
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