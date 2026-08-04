Будет играть с украинцами. Романо назвал новый клуб легендарного Салаха

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Легендарный египетский правый вингер Мохамед Салах в скором времени перейдет в турецкий «Трабзонспор», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб Суперлиги подпишет с 34-летним футболистом контракт на 2 сезона.

Переход состоится на правах свободного агента после ухода игрока из английского «Ливерпуля».

Напомним, в составе «Трабзонспора» выступают два украинских футболиста: Руслан Малиновский и Арсений Батагов.

В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 12 забитыми голами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.