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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 23:57 | Обновлено 05 августа 2026, 00:04
55
0

Петр СТАСЮК: «Полностью довольны быть не можем»

Защитник «Буковины» прокомментировал ничью против ЛНЗ

04 августа 2026, 23:57 | Обновлено 05 августа 2026, 00:04
55
0
Петр СТАСЮК: «Полностью довольны быть не можем»
УПЛ
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Защитник черновицкой «Буковины» Петр Стасюк прокомментировал ничью против черкасского ЛНЗ (0:0) в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Петр, какие эмоции после первого матча «Буковины» в элите за более чем 30 лет? Учитывая ход встречи, ничья с серебряным призёром – это положительный результат или всё же можно было рассчитывать на большее?

– Безусловно, это хороший результат, ведь мы играли против серебряного призёра. «Буковина» только что вернулась в УПЛ, однако все наши футболисты уже имеют опыт выступлений на этом уровне. Считаю, что для первого тура мы сыграли достойно. Есть от чего отталкиваться дальше.

– Раньше вы выступали за «ЛНЗ». Имел ли для вас матч против бывшей команды особый подтекст?

– Честно говоря, никаких особых эмоций не было. Для меня это был обычный календарный матч: независимо от того, играем ли мы с «ЛНЗ», «Оболонью» или любым другим соперником, настрой всегда одинаковый.

– Вы хорошо знаете часть футболистов ЛНЗ. Помогло ли это лучше читать игру соперника, или за это время ЛНЗ стал уже совсем другим коллективом?

– После моего ухода прошло уже два года, поэтому за это время команда существенно обновилась. Сменилось немало футболистов, однако её нынешних лидеров я хорошо знаю. Это в определенной степени помогало предвидеть их действия и лучше понимать, чего ожидать в отдельных эпизодах.

– «Буковина» не пропустила в стартовом матче на уровне элиты. Насколько вы довольны игрой команды в обороне и чего все-таки не хватило в атаке?

– Полностью довольными быть не можем, ведь всегда есть над чем работать. В то же время сыграть на ноль в первом же матче после возвращения – безусловно, хороший результат для всей команды. В обороне мы действовали достаточно надежно, хотя отдельные моменты еще нужно улучшать. Впереди также должны играть острее. Думаю, в течение сезона «Буковина» будет прогрессировать в обеих фазах игры.

– Что Сергей Шищенко сказал команде в перерыве при счёте 0:0? Какова была установка: прежде всего не рисковать или, наоборот, активнее идти на победу?

– Тренер подчеркнул, что нам нужно добавить активности и играть на победу. Нам немного не хватило сил и остроты в атаке, но это только первый тур — команда еще будет набирать необходимую форму. Думаю, в течение сезона «Буковина» будет демонстрировать атакующий футбол, который понравится болельщикам.

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Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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