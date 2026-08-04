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04 августа 2026, 23:21 | Обновлено 04 августа 2026, 23:24
434
0

Мудрик, семья Судаковых и бордовый шик. Трубин показал празднование ДР

На празднике собрались близкие и друзья футболиста

04 августа 2026, 23:21 | Обновлено 04 августа 2026, 23:24
434
0
Мудрик, семья Судаковых и бордовый шик. Трубин показал празднование ДР
Instagram. Марина Галаган, Анатолий Трубин и Михаил Мудрик
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Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин поделился кадрами со своего дня рождения, который он отметил 1 августа в кругу близких.

Рядом с футболистом была его жена Марина Галаган. Среди гостей также присутствовали Михаил Мудрик, Георгий Судаков с супругой Елизаветой, тренер по физподготовке Дмитрий Чаповский и родные именинника.

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Праздник оформили в роскошных бордовых тонах: бархатные шторы, цветочные композиции и множество свечей. Центральной деталью стал двухъярусный торт с цифрой «25».

«Спасибо за этот день. Он точно останется в памяти», – написал Трубин.

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фото Анатолий Трубин Михаил Мудрик Марина Галаган Бенфика сборная Украины по футболу Георгий Судаков Елизавета Судакова lifestyle день рождения
Максим Лапченко Источник: Instagram
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