Мудрик, семья Судаковых и бордовый шик. Трубин показал празднование ДР
На празднике собрались близкие и друзья футболиста
Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин поделился кадрами со своего дня рождения, который он отметил 1 августа в кругу близких.
Рядом с футболистом была его жена Марина Галаган. Среди гостей также присутствовали Михаил Мудрик, Георгий Судаков с супругой Елизаветой, тренер по физподготовке Дмитрий Чаповский и родные именинника.
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Праздник оформили в роскошных бордовых тонах: бархатные шторы, цветочные композиции и множество свечей. Центральной деталью стал двухъярусный торт с цифрой «25».
«Спасибо за этот день. Он точно останется в памяти», – написал Трубин.
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