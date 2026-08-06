Анатолий Трубин составил компанию Михаилу Мудрику

Украинские легионеры собрались вместе на праздновании 25-летия вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина, которое состоялось в Лиссабоне.

Вратарь португальского клуба отметил день рождения в кругу близких, друзей и партнеров по сборной Украины. Среди гостей были полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков со своей женой, а также вингер «Челси» Михаил Мудрик.

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Для Мудрика это особый период, ведь недавно он получил разрешение вернуться к тренировкам и матчам после завершения рассмотрения дела о нарушении антидопинговых правил. Украинец пропустил около 21 месяца из-за отстранения, которое началось в конце 2024 года.

После празднования Мудрик присоединился к «Челси» на предсезонном сборе в Гонконге.